Taipei

Depression tycks bli ett allt vanligare tema i litteraturen. Författare som David Foster Wallace, Michel Houellebecq och Édouard Levé har kartlagt depressionens uttryck litterärt, liksom svenska poeter och författare som Johan Jönson, Lyra Koli (fd Ekström Lindbäck) och Andreas Lundberg, för att bara nämna ett fåtal från det gångna bokåret.

Att skildringar av den urbana människans tristess, trötthet och alienation tagit sig ett allt större utrymme i samtiden är inte särskilt märkligt. Enligt Världshälsoorganisationen är depression den vanligast förekommande funktionsnedsättningen i världen idag, och i USA ökar antalet kliniska depressionsdiagnoser med 20 procent årligen. Det tycks finnas grund för att, som vissa gör, tala om depression som en kollektiv patologi, en civilisationssjukdom eller rentav ett generaliserat existentiellt paradigm vi lever under i västvärlden idag.

Till denna skara hör även den amerikanske författaren Tao Lin, vars roman ”Taipei” från 2013 – hans bästa och mest ambitiösa – nyligen översatts till svenska av Linda Skugge på det lilla förlaget Constant Reader. Det är en gestaltning av hur ett modernt medvetande kan se ut i konsumtionskulturens och de sociala mediernas tidevarv.

I ”Taipei” möter vi den 27-årige författaren Paul, som oftast tillbringar dagarna ensam i sin lägenhet i Brooklyn, oändligt scrollande mellan olika hemsidor, eller riktningslöst strövande mellan fester och uppläsningar i väntan på sin bokturné. Hans sinnestillstånd befinner sig i ett kontinuum mellan meningsupplösande tristess och lågintensiv oro, två affekter han gör allt för att reducera genom droger och självmedicinering.

Lin fångar skickligt en av den samtida jagupplevelsens paradoxer.

I modernistisk efterföljd tecknas Pauls perception inifrån, pendlande å ena sidan mellan social fobi, å andra sidan självutlämnande exponering på sin personliga hemsida och i sociala medier. Lin fångar skickligt en av den samtida jagupplevelsens paradoxer: Paul präglas av en extrem och oupphörlig självmedvetenhet, odlad genom det nutida kravet på självmarknadsföring, samtidigt som det är ett jaglöst jag vi möter, vars sinnesintryck nästan ständigt medieras och regleras av digitala teknologier och vars känslor justeras genom stämningsreglerande preparat.

Romanens skildringar av knarktrippar, depression och riktningslöshet är sådana som återkommer i de flesta av Lins tidigare böcker, med inflytande från föregångare som Wallace och Lorrie Moore. Men närskådningen av den monotona och bisarra vardagen – liksom Pauls metabetraktelser av det egna minnet och erfarenheten, tecknade i proustskt vindlande passager – lyfts i ”Taipei” till ett slags mästerverk.

Nog kan man tröttna på skildringar av postmodernt historielösa manliga flanörer, friställda från alla mellanmänskliga band som rotar oss i världen, men kanske drabbar ”Taipei” mig så starkt för att Paul – till skillnad från exempelvis Herman i Maxim Grigorievs ”Nu” eller Kenneth i Stig Larssons ”Nyår” – förankras i ett ursprung. Han är inte bara en projektion av en idé om existentiell tomhet och nihilism, utan i boken också sonen till en taiwanesisk mor. ”Taipei” har ofta lästs i ljuset av amerikansk internetkultur, men det kritiker nästan helt ignorerat är mellanförskapets centrala tematik, speglat i den kulturella och generationsmässiga splittring som uppstår mellan son och mor i en familj som migrerat mellan världsdelar, liksom i den tunga symboliska betydelse som staden Taipei får i romanen.

Översättningen är tyvärr bedrövlig. I det värsta fallet hittar jag upp till sex rena översättningsfel på samma sida, och många av de allra bästa partierna – då boken svävar iväg i långa stream of consciousness-passager – framstår som helt obegripliga. Sociala medier som Facebook, Gmail, Twitter och Tumblr stavas i den svenska versionen helt i gemener, som om det var neutrala substantiv och inte företagsnamn vi har att göra med – och missar således en central aspekt av Lins dystopiska satir över den samtida internetkapitalismen.

Ibland har innebörden bytts ut, som slutmeningen till andra kapitlet och klimaxen på en lång metareflektion över det egna sinnestillståndet. I original lyder meningen: ”Should he think other things?” – en fras som i sammanhanget briljant fångar den totala självreflexiva neuros och paranoia Paul är fast i. På svenska har den ändrats till det banala ”Borde han tänka igenom allt?”. Boken kryllar av meningsmutationer av detta slag, som ställer sig i vägen för denna i grunden briljanta roman som bör läsas i original.