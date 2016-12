De 2874 rimparen i Bob Dylans produktion har utforskats. Foto: Interfoto/IBL

Språkspalten

Rimmet har högsäsong. Julklappsrimmen väntar, och Nobelpriset har för första gången på årtionden gått till en flitig rimmare.

Bob Dylans rim är kanske uppfinningsrika, men i grunden helt normala för en amerikansk låtskrivare på 1900-talet. Det sade Chris Golston, kalifornisk språkprofessor, när han gästade Stockholms universitet i måndags. Golston har – tillsammans med Svenska Akademiens Tomas Riad – undersökt rim, rytm och meter i engelsk, svensk, latinsk, klassisk grekisk, berbisk och mycken annan lyrik. Men han har också utforskat de 2 874 rimparen i Dylans produktion 1961–91. 70 procent är enstaviga: face/place, on/dawn. 8 procent är tvåstaviga: quiet/deny it; seriously/dangerously. Så har man rimmat i engelskspråkig vers åtminstone sedan 1400-talet.

Men Dylan utnyttjar också vad som ibland kallas halvrim. I 12 procent av rimparen finns ett t-, d- eller s-ljud för mycket i ett av orden: two/fruit, low/road, while/smiles, eller inrimmet prayer for him/prepares for him. Så gjorde inte Shakespeare eller Byron. Tekniken är förankrad i folklig, muntlig poesi, men syntes inte i tryck i anglosaxisk lyrik förrän 1900-talets tidiga blues och folkmusik nedtecknades. Lead Belly rimmar girl och world 1905, Jelly Roll Morton wall och hauled femton år senare.

I den återstående tiondelen av Dylanrimmen kan två närliggande men inte identiska vokaler rimma, fish/trash. Tonande och tonlös variant i ett konsonantpar kan paras ihop, tab/tap. Likaså två tonlösa konsonanter som artikuleras likadant, men på olika ställen i munnen: lack/crap.

Svensk folklig lyrik visar liknande mönster. I gamla folkvisor rimmar exempelvis bro och mot, in och vind. Bondepraktikans inledningsvers upplyser ”Bonde-Praktika är mitt namn/Läs mig, det länder dig till gagn”. Dylanöversättaren Mikael Wiehe sjunger i en av sina egna sånger ”hon springer på taniga ben […] är det aldrig för sent”. Av Dylanrimmen känns egentligen bara typen med extra-s, day/face, konstig för svenskan. Vi rimmar inte fri/pris.

Det är trösterikt för veckans julklappsrimmare. Den som skaldar ”Pappa får i julekväll/en bok av Bob som han beställt” är ingen dålig poet. Tvärtom, det är dikt i folklig tradition och Nobelpristagaranda.