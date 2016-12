Dylanexperten om Smiths stakning: ”En svår låt”

Foto: Jessica Gow/TT

Tillkännagivandet utlöste en mediecirkus av stora mått. Sedan det stod klart att Bob Dylan tilldelas Nobelpriset i litteratur var frågorna många. Varför kommenterade han inte att han nu får ett av världens mest åtråvärda pris? Skulle han ens komma?

Sent omsider blev svaret på den sista frågan nej. Men sångaren var ändå inte helt frånvarande under lördagens nobelfirande.

Det blir fler och fler rader i den för varje vers och varje stavelse har en rytmisk funktion

Juan Manuel Santos, president i Colombia och mottagare av årets fredspris, hänvisade till sin ”Nobelkollega” i tacktalet under ceremonien i Oslo. Santos sade att han influerats av Dylan under 60-talet, och citerade låttexten till ”Blowin’ in the wind” när han talade om de miljontals människor som dött under 1900-talets konflikter.

Också under Nobeldagen i Stockholm svävade Dylans ande över festligheterna. Litteraturvetaren Horace Engdahl sade i sitt tal att artisten sjungit om ”vanligt folk, vita och svarta”. Han sade också att beslutet att tilldela Dylan litteraturpriset kunde verka ”djärvt”, men artisten med sina låttexter hade förnyat ”det poetiska språket”.

Inför kungligheterna och de andra gästerna sjöng artisten Patti Smith Dylanlåten ”A hard rain’s a-gonna fall”. Hon ackompanjerandes av Kungliga Filmharmonikerna i ett arrangemang av dirigenten Hans Ek. Rocklegenden Smith, som tidigare turnerat med Dylan och sagt att han varit en stor inspirationskälla, avbröt oväntat framträdandet när hon glömde bort texten.

– Förlåt. Jag är så nervös, sade Smith, innan uppförandet återupptogs.

Musikjournalisten och Dylankännaren Stefan Wermelin är inte förvånad över att Smith glömde några textrader.

– Låten är svår. Det blir fler och fler rader i den för varje vers och varje stavelse har en rytmisk funktion, säger han.

Stefan Wermelin tycker att låtvalet var passande.

– Den handlar om att tiderna förändras, och det gör de ju fortfarande. Det kan gå åt helvete om vi inte passar oss, och det är tydligt just nu, säger han.

Under Nobelveckan hålls flera arrangemang där den frånvarande litteraturpristagaren hyllas. På Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm framfördes en komedi med bland annat Lennart Jähkel om hur det är att vara Dylanfan. På söndagen tolkar artisten Ane Brun Dylan under en konsert på Dramaten.

Dylans agerande efter beskedet att han tilldelas priset har skapat många rubriker och kallats ”oartigt och arrogant” av akademiledamoten Per Wästberg. Trots strålkastarljuset är det oklart var Dylan själv befann sig under Nobeldagen. När SvD pratade med Horace Engdahl inför prisutdelningen sade han så här:

– Jag hoppas att han tar ett glas vin och ser på sändningen.