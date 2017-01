Dubbla titlar på spel för Badou Jack

För åtta år sedan tillbringade Badou Jack ett par månader på det anrika boxningsgymmet Gleason's i New York. Nu är han tillbaka. Men den här gången är det för att gå sitt livs största match – som gäller hans egen WBC-titel och britten James DeGales IBF-bälte. Vinnaren lämnar Barclays Center som enväldig mästare i supermellanvikt.

– Det är kul att matchen går i New York, det är något som alla som håller på med boxning drömmer om. Att få boxas i Barclays eller i Madison Square Garden, det blir inte större än så, säger Badou "The Ripper" Jack till TT:s utsända i New York.

33-åringen från Södermalm, som numera bor och tränar i den amerikanska boxningsmetropolen Las Vegas, har månader av hård träning och diet bakom sig. Nu är det bara det roliga kvar.

Dagarna innan titelmatchen har varit intensiva och mediecirkusen har fått draghjälp av den pensionerade proffsboxaren Floyd Mayweather Jr som tagit svensken under sina vingar och plockat in honom i sitt stall.

– Han är som en bror. Han finns alltid där, stöttar mig, frågar om jag behöver någonting och kollar hur det går på mina träningsläger. Han har betytt allt för min karriär, tagit den till en helt ny nivå, säger Jack.

Men trots uppståndelsen och allt som står på spel på lördagskvällen är Badou Jack lugn och fokuserad. Han framhåller sin mentala styrka som en av sina främsta tillgångar som boxare.

– Jag har bra matchnerver, det är bara en vanlig dag på jobbet för mig. Formen är perfekt och jag längtar tills det är dags att gå upp i ringen.

Jacks vänsterhänta motståndare James DeGale har precis som han själv bara en förlust som proffs i bagaget. Båda boxades som amatörer ungefär samtidigt, och även om de aldrig möttes i ringen då så minns Jack att många upplevde britten som arrogant.

– Men jag tror att han har mognat lite nu. Han har visat mig ganska mycket respekt, det har varit lite skitsnack inför matchen men inte så farligt, säger Jack.

När de två boxarna träffas öga mot öga en sista gång före matchen – vid invägningen på Barclays Center – finns många högljudda britter på plats till stöd för sin landsman. Men Badou Jack, som klarade maxvikten 76,2 kilo med några hektos marginal, är segerviss.

– Blinka inte, då kan det vara över, säger han om fighten.

Den svenske världsmästaren hoppas få möta James DeGale när britten boxas som bäst.

– Han är en bra fighter. Han har mycket hjärta, är väldigt atletisk och talangfull. Jag hoppas att han är redo, för jag är definitivt redo att visa att jag är en av de bästa inom sporten.

TT: Hur kommer matchen att sluta? Kommer den att gå tolv ronder?

– Det vet man aldrig, vi får väl se, säger Jack och flinar.