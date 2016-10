Dee Dee Bridgewater & Archie Shep Quartet

Två kraftfält delar scenen denna kväll med utlevelse och starka känslor. Och politisk udd. Sångerskan Dee Dee Bridgewater börjar med Gershwins A foggy day in London town och låter de fem medmusikerna profilera sig med enskilda insatser. Det kan synas konventionellt men är hennes sätt att presentera dem: piano, trumpet, saxofon, kontrabas, trummor.

Sedan utvecklas ett första klassens ensemblespel med klanger och harmonier av hög konstnärlig halt. Hon sjunger God bless the child nästan a capella till försynt ackompanjemang av Michael King på synth. Thelonious Monk var en nära vän, säger hon. Det blir Blue Monk och ljudexperiment på pianot med både yxiga dissonanser och ett flöde av himmelska klangfärger. Följer så ett stycke med en intensiv trolsk stämning förankrad i karibisk voodoo.

Bridgewater är ingen renodlad jazzsångerska. Hon har förnyat sig sedan jag hörde henne för ett tiotal år sedan och har inte så lite av Aretha Franklin

Save Your love for me var en hit med Nancy Wilson. Här dånar synthen som orgeln i en katedral, och instrumenten smälter samman i en fulländad helhet. Bridgewater är känd som en samarbetspartner av rang, enligt Norrbotten Big Band.

Avslutningsvis får dagens USA en rejäl känga av Bridgewater. Och Archie Shepp tar vid. En moralfilosof står på scenen och reciterar vredgad poesi. Shepp är inte bara musiker utan också poet och dramatiker. Jag ser upp mot balkongen, första raden till vänster strax ovanför scenen. Där hörde jag Bob Dylan våren 1966, en annan musiker med ordens magi.

När jag hörde Shepp på Folkets Hus 1969 eller 1970 delade han kvällen med den sublima Sarah Vaughan. Han var en utmaning i sin fria form men söker sig numera till rötterna med melodiösa tolkningar av välkända äldre jazzstandards och en djupdykning i afroamerikansk kultur med negro spirituals. Steve McCraven lämnar trummorna och stiger fram för att göra en obetalbar tolkning av vaggsången Hush, little baby med kroppen som instrument från topp till tå.

Shepp har ett utsökt samarbete med pianisten (Tom McClung eller Carl Morrist, båda namnen är aviserade) som är en osannolik inkarnation av Monk och Erroll Garner med såväl tvära dissonanser som flytande arpegggio där tonerna trillar som pärlor. Men han spelar också renodlad blues.

Archie Shepp rör sig obesvärat mellan tal och sång och musik. Han växlar rytm och byter tonart. Han är uppfinningsrik med broderier, arabesker och halsbrytande krumbukter. Han sätter ett tvärt slut på konserten, tätt följd av pianot. Such a night!