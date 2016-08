Dubbellycka för historisk japanska

Uehara slog nämligen till med hole in one för andra dagen i rad på det elfte hålet, ett par tre. Det har bara hänt tre gånger tidigare i USA-tourens historia att en spelare har gjort två hole in one i samma tävling.

Uehara använde en järnsjua på det för dagen 150 meter långa par tre-hålet och såg bollen gå direkt i koppen.

– Det blev en minnesvärd turnering, sade 36-åriga Uehara, som kom på tionde plats – elva slag efter vinnande thailändskan Jutanugarn.

Anna Nordqvist hade en bra vecka i Kanada och slutade delad femma.