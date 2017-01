En av de mer anmärkningsvärda detaljerna om den amerikanske komikern och underhållaren Red Skelton var att han alltid tog med sig kameran när det bjöds på partaj i Hollywood. Han fotograferade flitigt och gav sedan filmen till någon av de paparazzifotografer som väntade utanför grindarna.

Man kan spekulera i om han gjorde det som en sorts livsövergripande hämnd för att hans målningar av clowner, reproducerade i en hel massa grafiska blad, drog in mer pengar än hans framträdanden någonsin gjorde. Eller om han gjorde det av bitterhet för att hans tv-show blev nerlagd 1970, klandrad för brist på ungdomlighet, av tv-bolaget CBS.

Om han bara vetat att beskyllningar om gammalmodighet skulle ses som en topp-merit i Pigeon Forge, Tennessee, hade han lugnt kunnat fortsätta måla sina Novalucol-längtande clowner. Trygg i evig hågkomst.

”Familjevänligt” är det enda konceptet som gäller i Pigeon Forge. Följdriktigt är det också här som en tributshow till Red Skelton går för fulla hus inför nöjda morföräldrar och barnbarn.

Pigeon Forge är i princip en lång och platt huvudgata kantad av olika familjevänliga nöjesetablissemang som når sin kröning i Dollywood: Dolly Partons ständigt expanderande nöjespark, komplett med eget universitet som erbjuder en kort kurs i kundservice och upplevelserelationer som mest handlar om att en positiv inställning, ett varmt leende och en väl utprovad serviceuniform är det som skapar de finaste minnena.

Dollywood firade 30 år förra året och hennes tre olika parker drar sammanlagt in fyra miljoner besökare årligen. Hennes musikkarriär har också genererat in en samling udda nöjespalats och shower. Så som Biblical times dinner theater där man kan välja showen Heaven’s heroes, as told by apostle Paul, och mumsa på southern fried chicken och deep fried catfish medan det sjungs populära psalmer av flygande änglar bland hologram av moln och trumpeter. Eller världens största Titanic-museum, där alla besökare får följa varsin Titanic-passagerares öde, eller The Jurassic jungle boat ride, eller en show där någon av systrarna Mandrell sjunger.

I Pigeon Forge finns inga barer, såklart, det ligger i en dry state, och alkohol kan bara köpas på vissa showrestauranger om det ackompanjeras av mat. Det går att vara vegetarian eller glutenintolerant i Pigeon Forge, men räkna med att hotellfrukosten kan bestå av skivat vitt bröd, kritvitt vispat ”smör”, gladfärgade fruit loops och pulvermjölk.

Ditt hotellrum skulle klassats som en svit eller våning på alla andra ställen i världen och om du tar en sväng upp i Smoky Mountains märker du snart att få besökare någonsin går ur bilen. Det är E4:an en tisdagsmorgon, fast med betydligt vackrare utsikt.

Det är också under Pigeon Forges Winterfest du hittar alla de höghalsade jultröjor du sett i amerikanska 80-talsfilmer och som du inte trodde att någon kunde ha på sig på riktigt.

Hela stället är som att vara i en präktig version av Westworld, 70-talsfilmen med Yul Brynner i huvudrollen, där man kan turista i olika världar. Det är exotism på allvar. Fylld med obekymrad, glad och superkommersialiserad kristendom. På riktigt kul för hela familjen.