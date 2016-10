Dramatisk räddning på Medelhavet

– När vi kom närmare såg vi att människor lyfte upp småbarn för att hålla dem undan från vattnet som båten tog in, säger Niclas Fröhberg, gruppledare för Kustbevakningens personal till TT.

Han konstaterar att varje sekund och minut är dyrbar under sådana dramatiska omständigheter.

– Men samarbetet mellan oss på ytan och den svenska polisen i luften sparar tid och därmed liv. Och väl inne på lugnare vatten kunde vi nu ta ombord 51 personer, varav elva kvinnor och tolv barn, säger han.

De räddade fördes i säkerhet på ön Lesbos i Grekland där Kustbevakningen, som ingår i en omfattande EU-operation, har sitt högkvarter under räddningsinsatserna. Totalt sju svenskar jobbar för myndigheten med ön som bas, och de har bland annat tillgång till två kustbevakningsfartyg.

Antalet kända passager av migranter och flyktingar över gränsen mellan Turkiet och Grekland har från årsskiftet minskat med 98 procent under perioden januari–9 oktober jämfört med motsvarande period 2015. I höst kom kring 600–700 personer per vecka. Det kan jämföras med 50 000 under vissa vinterveckor innan den uppgörelse mellan EU och Turkiet, som syftade till att minska flyktingströmmarna, trädde i kraft.

Allt fler väljer nu att fly över södra Medelhavet från Libyen till Italien. Men även den flyktingrutten försöker EU att täppa till.

I onsdags, samma dag som den svenska räddningsinsatsen skedde, blev det känt att minst 3 800 flyktingar och migranter mist livet på Medelhavet i år, den högsta årssiffran hittills, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.