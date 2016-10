Drake slår Michael Jacksons rekord

Inför årets gala är han nominerad till hela 13 priser – vilket är två fler än Michael Jackson var nominerad till 1984.

Den kanadensiske rapparen har aldrig tidigare vunnit pris på AMA, men kan i år bland annat utses till årets artist, årets manliga artist samt ta hem titeln för årets album med sitt "Views".

I den prestigefulla kategorin för årets artist tävlar Drake mot storheter som Adele, Beyoncé, Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, Rihanna, Twenty One Pilots, Carrie Underwood och The Weeknd. Vem som tar hem priset avgörs via en öppen omröstning och avslöjas på galan den 20 november.

Annons X

Under måndagen kom dessutom nyheten om att Drake tar med sin "The boy meets world tour" till Europa och Sverige nästa år, då han spelar i Globen i Stockholm den 4 mars. Biljetterna släpps den 14 oktober.