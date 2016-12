Mad Dog Foto: Evan Vucci

Donald Trump vill se general James "Mad Dog" Mattis som USAs näste försvarsminister.

Det är inte helt okomplicerat.

Låt oss gå tillbaka i historien till den tid då USAs författning skrevs (1787 samlades författningskonventet och 1789 hade de dåvarande delstaterna godkänt författningen).

Då var USA i krig mot den tidigare kolonialmakten Storbritannien. Det kriget fortsatt ytterligare ett par decennier. Så sent som 1814 brände brittiska trupper ner en del av den amerikanska huvudstaden.

I USA är det presidenten som är överbefälhavare, dvs inte en yrkesmilitär som i de flesta andra länder.

Det beror på att de som skrev den amerikanska författningen var mycket angelägna om både maktdelning och att ha en icke-militär statsledning.

General George Washington var förvisso USAs förste president, men det var helt naturligt då han lett befrielsekriget mot britterna.

Trumps utpekande av regeringsledamöter innebär inte att detta är ett demokratiskt, oåterkalleligt beslut. USAs regeringsledamöter måste godkännas av senaten. Det har hänt att senaten vägrat godkännande.

Då kommer vi till nästa del av den diskussion som nu pågår kring utnämningen av Mattis.

Det är 65 år sedan en general utsågs till försvarsminister. Då krävdes det en särskild lagstiftning för att möjliggöra detta. I kongressbeslutet då hette det att det handlade om en engångsföreteelse och att ingen ytterligare utnämning av en militär till försvarsminister kommer att godkännas: “no additional appointments of military men to that office shall be approved.”

Den federala lagstiftningen säger att ”all retired service members must wait seven years after serving on active duty before they can hold the office of secretary of defense or other senior civilian defense positions”.

Att i USA skilja på militärt och civilt är alltså inte något som nu plötsligt blivit aktuellt.

Frågan om Trumps önskan att i den kommande administrationen omge sig med militärer är föremål för en ganska omfattande debatt. Här ett exempel.

I den artikeln lyfts fram ett viktigt argument mot militärer på politiska poster:

Trump’s embrace of the generals may undermine the apolitical, professional ethos at the heart of our all-volunteer force. Former chairman of the Joint Chiefs of Staff Martin Dempsey implored his fellow generals and admirals to “not become part of the public political landscape” during the 2016 election.

Respekten för militärers professionalism kan kollidera med att de framträder som profilerade politiker.

USAs många krig efter andra världskriget är inte populära och det finns en betydande folklig anti-krigsopinion. Den riktas i synnerhet mot Irakkriget.

Den mest kontroversiella utnämning av en militär som Trump hittills gjort (och den prövas inte av senaten) är av general Michael T. Flynn som ska bli nationell säkerhetsrådgivare.

Flynn har en mycket hög politisk profil och Washington Post recenserade hans bok THE FIELD OF FIGHT: How We Can Win the Global War Against Radical Islam and Its Allies med denna rubrik:Trump’s national security adviser says he’s ready to fight another world war.

Relationerna till världens muslimer och muslimska länder är vid sidan av relationen till Kina några av Trumpadministrationens mest komplicerade utmaningar.

Bilden av ledande militärer i USA är kluven. Det finns de som anser att ledande militärer är mycket mindre benägna att vara ”hökar” och att t ex Irakkriget var George W Bushs och hans vicepresident Dick Cheneys ide.

Från vänster finns en annan kritik som här i det aktuella numret av tidskriften Harpers.

Jag tror att den republikanskt kontrollerade senaten kommer att godkänna Mattis sedan man först klubbat en lag som möjliggör att man kringgår gällande lagstiftning.

Men debatten är alltså inte orimlig om man ser den i ett amerikanskt, konstitutionellt perspektiv.