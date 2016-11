Foto: Francisco Seco / TT

Med en president Trump i Vita huset kommer USA och världen att förändras. Den stora frågan är naturligtvis hur och hur mycket.

Efter en historiskt smutsig valkampanj är USA delat. Mycket av det traditionella amerikanska etablisemanget är ifrågasatt (inte minst media) och den tillträdande presidenten har sagt de mest häpnadsväckande saker. Det finns naturligen all anledning till oro.

Samtidigt finns det en trögrörlighet i det amerikanska systemet som nu kommer att testas. Även om Presidentämbetet är mäktigt och även om republikanerna kontrollerar kongressen är detta ett system med ”checks and balances”.

Amerikaner åtnjuter ett starkt rättighetsskydd i en robust rättsstat. USA är en federation med starka och mäktiga delstater. Det amerikanska politiska systemet är mycket mer än sin president.

I slutändan finns det riksrättsprocesser för att avsätta en president som inte håller sig till reglerna. Det senare torde med nuvarande majoriteter i kongressen vara högst osannolikt, men poängen är att världens mäktigaste man faktiskt inte är enväldig.

Detta sagt får man inte glömma att det är det amerikanska folket som har talat. Även Donald Trump måste få en chans.

Hillary Clinton hoppas att hans ska bli en president för hela det amerikanska folket. Det återstår att se. Milt uttryckt.

Dels för att han under valkampanjen knappast kan sägas ha röjt några sådana ambitioner. Dels för att det amerikanska samhället - oaktat Donald Trump - är splittrat längs politiska skiljelinjer.

Jag skrev i december förra året om hur partitillhörighet blivit en allt mer splittrande faktor i det amerikanska samhället, samtidigt som toleransen på alla andra områden har ökat. Det är en märklig polarisering, som vi också ser tendenser till i Sverige.

Den andel av amerikanarna som säger sig ha problem med att deras barn gifter sig med någon från ”det andra partiet” har ökat dramatiskt de senaste femtio åren. Det gäller både för republikaner och demokrater. Samtidigt har motsvarande andel som skulle ha sådana synpunkter grundat på etnicitet och religion fallit kraftigt.

Det senare är också viktigt att komma ihåg när frågor om rasism och bigotteri i det amerikansk samhället diskuteras. Dessa problem finns onekligen, men trenden går inte mot att de skulle öka. Tvärtom.

Vad vill då Donald Trump? Det är inte helt enkelt att svara på. Han ville bli president och han vill göra Amerika ”great” igen. Han ska ”fixa” saker. Vad det i praktiken innebär är högst oklart.

Inrikespolitiskt kommer många av hans löften konfronteras med en bister ekonomisk och politisk verklighet. Det gäller även de vidlyftiga utfästelser om kraftiga investeringar i infrastruktur som han avlade i sitt segertal.

En vanlig erfarenhet från vad som händer när populister kommer i regeringsställning är att väljarnas entusiasm avtar relativt snabbt. Bristen på leverans i relation till utställda löften avspeglar sig i opinionen.

I det amerikanska systemet får detta direkta konsekvenser för vad en president - även från ett parti som kontrollerar kongressen - kan göra. Det är val till representanthuset redan om två år och en impopulär president har svårt att göra affärer där.

Det blir inte minst spännande att se vad som kommer att ske på sjukvårdsområdet. President Obamas sjukvårdsreform har förvisso ökat tillgängligheten, men kostnaden - både för enskilda och för skattebetalare - skjuter nu i höjden.

Den enskildes kostnader för populära sjukvårdsförsäkringar i systemet ökar i genomsnitt med 25 procent nästa år. I en del delstater kommer detta bli än mer dramatiskt. Washington Post rapporterade för någon vecka sedan om hur kostnaden för en vanlig ”health plan” i Arizona ökar med 145 procent nästa år.

Detta är reella frågor som besvärade Clinton i valkampanjen och som en tillträdande president kommer att behöva hantera. Och där Donald Trump ställt ut omfattande löften om hur han ska riva upp Obamacare och ersätta det med "the finest health-care plan there is.".

Trump har ett skissartat förslag för hur det ska åstadkommas. Att det kommer att bli utomordentligt stökigt är alldeles uppenbart.

Valresultatet kommer möjligen också att få konsekvenser för det amerikanska partisystemet. Det kommer helt säkert att få konsekvenser för de två stora partierna.

Republikanerna står inför en synnerligen märklig situation. Man har på pappret en starkare position än på länge, samtidigt som partietablisemanget har fjärmat sig från den tillträdande presidenten.

I närtid kommer vi se ledande republikanska företrädare gravitera mot Trump. Vad som sker på längre sikt beror naturligtvis på hur Trump utvecklas som president.

Det demokratiska partiet å sin sida befinner sig rimligen på en historisk lägsta punkt. Läget kunde rimligen inte ha varit värre.

Man har inte bara ställt upp med en kandidat som var så till den milda grad ovalbar att hon inte ens kunde vinna över Donald Trump. Alternativet - Bernie Sanders - står så långt ut till vänster att han hade varit lika ovalbar.

De stora frågorna - inte minst från svenskt perspektiv - rör dock utrikes och säkerhetspolitiken. Här finns också de stora riskerna. Trump ser ut att föra in ett betydande moment av osäkerhet i den rådande världsordningen. Hans uttalanden kring exempelvis Nato är onekligen oroväckande.

Trumps överskuggande utrikespolitiska prioritering är bekämpandet av IS. Denna fråga - starkt kopplad till USAs egen säkerhet - får i sin tur inverkan på den tillträdande presidentens relation till Ryssland. Trump har vid en rad tillfällen sagt att Ryssland är en naturlig allierad för att utrota IS.

Mot bakgrund av den ryska agendan och det ryska agerandet i Syrien är det ett påstående som återstår att testas mot verkligheten.

Ur ett europeiskt perspektiv bidrar denna potentiella charmoffensiv gentemot Ryssland till osäkerhet. Vad kommer den nye presidenten vara villig att acceptera i det ryska agerandet för att nå sina andra mål?

Trumps intresse för Europa förefaller dessutom vara högst begränsat. Hans utspel i Brexitfrågan kan möjligen ses som ett inslag i den egna valkampanjen, men hur ett försvagat EU utan Storbritannien kan ligga i ett långsiktigt amerikanskt intresse är svårt att se.

Till det kommer Trumps syn på handel och handelspolitik. Framtidsutsikterna för ett genomgripande handelsavtal mellan USA och EU är rimligen försvinnande små. Det får ekonomiska konsekvenser, men potentiellt också mer djupgående återverkningar för de transatlantiska relationerna. När dessa borde fördjupas, riskerar de tvärtom att försvagas.

Samtidigt har Trumps huvudsakliga fokus i Natofrågan handlat om fördelning av kostnadsbördan.Det har föranlett vad som kan uppfattas som djupt bekymmersamma uttalanden kring hans syn på USAs säkerhetsförpliktelser enligt Natostadgan. Samtidigt kan det isolera frågan till de försvarsåtaganden som övriga Natomedlemma ska göra och där försvarsinvesteringarna nu ser ut att höjas på bred front.

Kanske håller Trump redan på att få som han vill här.

Att Angela Merkel i mitten av oktober uttalade sig om att Tyskland ska höja sina försvarsanslag från dagens 1,2 procent av BNP i riktning mot Nato-målet om 2,0 procent, är det det senaste exemplet på en rörelse som går i den riktning som Trump önskar.

Vad får då valet av Trump för konsekvenser för Sverige?

Det är för tidigt att säga, men åtminstone två frågor aktualiseras.

För det första kommer trovärdigheten i vår säkerhets- och försvarspolitik att behöva stärkas ytterligare. En svensk utfästelse om långsiktigt rejäla försvarsanslagshöjningar - kanske också i riktning mot 2 procent av BNP - vore en lämplig reaktion.

Natofrågan hamnar på kort sikt möjligen potentiellt i ett något annat läge med Trump. Att Natomedlemskap är en del av kärnan i en långsiktigt svensk säkerhetspolitisk linje förblir dock självklart. USA är alliansens viktigaste medlem, men ett svenskt medlemskap handlar även om annat.

För det andra kommer en potentiellt insulär amerikansk utrikespolitik kräva en stark europeisk. Sverige behöver vara en pådrivande kraft för en tydligare gemensam europeisk linje.

Kombinationen av ett inåtblickande USA och ett försvagat EU är olycklig. EU behöver möta det med en aktiv och utåtriktad utrikespolitik. Vilket också borde vara fokus i det svenska agerandet.

Många gör den eleganta kalendariska poängen att vi med dagens datum avslutar en gyllene tjugosjuårig era i mänsklighetens historia. 9 november 1989 föll Berlinmuren, 9 november 2016 vaknade vi upp med Donald Trump som USAs nästa president.

För att parafrasera den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyamas tes om Berlinmurens och Sovjetunionens fall som ”historiens slut”, så kan man säga att ”historiens slut” tog slut igår.

För egen del vill jag hävda att det är en öppen frågan om denna gyllene era i mänsklighetens (eller västerlandets) historia är slut eller inte. Och vi kan själva påverka hur den kommer att besvaras. Historien är inte ödesbunden eller slav under cykliska upprepningar. Människan skapar den.

Men ska vi lyckas med det måste vi tolka det som sker i världen korrekt och möta utvecklingen på ett genomtänkt sätt. PM Nilsson skrev mycket klokt om det i Dagens Industri redan i söndags.

Vad kan vi då göra i vår lilla avkrok av världen? Jag tror att det handlar om tre saker. Som inte bara berör politiken, utan lika mycket media och den bredare samhällsdebatten.

1. Realism. Alla lovar för mycket. Det är alldeles uppenbart i det amerikanska fallet. Men det är lika sant i Europa och i Sverige.

Arbetslösheten ska avskaffas, utan några mer genomgripande reformer. Skolans decennielånga problem ska lösas på hundra dagar. Europa ska bli världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi. Förbjuds vinster i välfärdsföretag så kommer kvaliteten att öka. Fas 3 ska avskaffas och de berörda ska istället få ”riktiga jobb”. Exemplen på högst orealistiska utfästelser är många.

Ytterst sällan hör vi ledande företrädare lyfta fram komplexiteten i olika problem. Än mer sällan gör någon uttalade val i uppenbara målkonflikter.

Realism handlar om att politik är en fråga om att välja och inte om att vilja. Vilja är enkelt. Välja är svårt. Respekten för politiken och den politiska debatten kan bara öka om vi börjar föra ett realistiskt samtal om prioriteringar.

En viktig åtgärd för att stärka förtroendet - för att bli konkret - skulle kunna vara en bred, ärlig och öppen genomgång av vad som hände för ett år sedan. Hur kunde svensk migrationspolitik inom loppet av några veckor svängas hundraåttio grader? Här vilar ett betydande ansvar på politiken, men också på media.

Det är uppenbart att oförmågan till ett realistiskt samtal om den förda politikens konsekvenser och mål ledde till felaktiga prioriteringar. Vilket inte minst fick konsekvenser för de berörda flyktingarna. Vi fick en i alla avseende sämre flyktingpolitik än vad vi skulle ha kunnat ha. Vilket vi lever med idag.

2. Relationer. Vi behöver vårda våra relationer. Det gäller på alla plan. Från de vi har med våra Nordiska grannländer och de vi har inom EU, till de bilaterala relationer vi har i världen. I synnerhet till USA.

Men det handlar även om relationerna i det politiska samtalet och i media. Det stundtals våldsamma samtalsklimatet måste besinnas.

3. Relevans. Det politiska samtalet och samhällsdebatten måste handla om riktiga frågor. Man kan diskutera i vilken utsträckning valresultatet i USA är en reaktion mot ett samhällsklimat som uppfattas prioritera det perifera, men en sådan dimension finns uppenbart.

Vi behöver en samhällsdebatt som handlar om trygghet och säkerhet, om jobb och företagande, om utbildning och arbete, om bostäder och infrastruktur, om integration och mångfald. Där det går att ha olika uppfattningar om vägval, men där debatten rör det som är relevant för den stora majoriteten av medborgarna.

När allt för mycket kraft ägnas identitetspolitik, recensioner av ”värdegrunder”, kvotering etc. tappar samhällsdebatten sin relevans. Åtminstone för den absoluta majoriteten av befolkningen.

Vi går in i en tid av osäkerhet. Där jag är övertygad om att framtiden tillhör den som är realistisk, relationsvårdande och relevant.

Ska framtiden inte tillhöra opportunisterna och populisterna, så behöver vi politiker och opinionsbildare som talar klarspråk, vågar prioritera och säga nej och som ger en ärlig realistisk bild av vad de kan leverera.

Det är lätt att säga. Men det måste göras.