Donald Trump lovar att ”helt lämna” sin affärsrörelse när han tar över presidentjobbet. Detaljerna är ännu oklara, men det verkar som att den omfattande bevakningen i amerikanska medier om potentiella intressekonflikter har haft effekt.

Samtidigt är den blivande presidenten redan igång med att genomföra sin jobbpolitik.

Donald Trump meddelar att han ska lämna sitt affärsimperium. Foto: David Goldman/AP

NEW YORK Sin vana trogen meddelade Donald Trump via Twitter på onsdagsmorgonen att han ”helt lämnar” ledningen av sitt affärsimperium. Exakt hur det sker meddelas vid en presskonferens i New York den 15 december.

”Jag kommer att hålla en presskonferens med mina barn i New York City den 15 december för att diskutera det faktum att jag totalt lämnar min storartade affärsrörelse för att helt fokusera på att driva landet”, skriver Trump och använde även som kampanjslogan ”Make America great again”.

Ingen president har hittills kontrollerat ett så vidsträckt affärsimperium som Donald Trump. Kritiker har konstaterat efter valet att det riskerar ge honom stora problem med intressekonflikter särskilt när det gäller utrikespolitiken och USA:s intressen i länder där Trump Organization äger fastigheter och annan verksamhet.

I en intervju med New York Times i förra veckan noterade Trump själv att det fanns ett potentiellt problem för honom att hantera, och han drog på sig ytterligare kritik när han höll affärsmöten även efter valsegern den 8 november.

För att tysta sina kritiker Trump personligen även lämna över ägandet så att han inte har någon inkomst från affärsrörelsen.

Det verkar stå klart, av hans tweets att döma, att den omfattande bevakningen i amerikanska medier av potentiella intressekonflikter har påverkat den blivande presidenten.

Oklart är däremot exakt hur Trump ska lämna ifrån sig makten över affärerna. Att hans barn tar över ledningen av Trump Organization är redan känt, men för att tysta sina kritiker behöver Donald Trump personligen även lämna över ägandet så att han inte har någon inkomst från affärsrörelsen. Om en sådan lösning är på gång framgår inte av Trumps fyra tweets på onsdagsmorgonen.

– Om det kommer in pengar i företaget som gynnar honom så kan det kan innebära ett konstitutionellt brott, säger juridikprofessorn Rickard Painter till CNN.

– Men för han över ägandet till barnen så vore det ett mycket bra drag, fortsätter han.

Det finns dock andra problem. Även om Trump inte längre äger affärsverksamheten så kommer han förstås att fortsätta träffa sina barn.

Dottern Ivanka Trump, som redan är involverad i driften av fastighetsimperiet, väntas vilja vara med och genomföra den reform för föräldraförsäkring som hon själv var med och arbetade fram tidigare i år. Men gör hon det samtidigt som hon driver Trump Organization så finns risk för nya konflikter, konstaterar juridiska experter. USA har lagar för att förhindra nepotism som begränsar möjligheterna för en president att lyfta in familjemedlemmar i den officiella driften av nationen.

Trumps tweets om sin affärsrörelse, som lämnar en del frågetecken kvar att räta ut, hamnar i skuggan av en annan Trumpnyhet som ger en föraning om hur han kommer att fungera som president. Carrier, en tillverkare av luftkonditioneringar, hade planerat att flytta tillverkningen med tusen fabriksjobb från Indiana till Mexiko. Det är exakt den typen av fabriksflytt som Donald Trump kampanjat hela året om att stoppa.

Nu har Trump tagit ett konkret steg för att förverkliga det vallöftet redan innan han flyttat in i Vita Huset. Den blivande presidenten kontaktade nyligen Carriers ledning och ägare och bad dem ompröva beslutet att flytta fabriken. I ett tweet sent i tisdags meddelade Trump att hans manöver lyckats och att de tusen jobben blir kvar i Indianapolis, Indiana.

“Tack, Carrier”, tweetade Trump på tisdagkvällen.