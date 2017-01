Donald Trump: ”Kommer begära utredning om valfusk”

Foto: AP

"Jag kommer att begära en stor utredning om RÖSTFUSK, inklusive de som varit registrerade att rösta i två delstater, de som är illegala och de som varit registrerade att rösta men som är döda (och har varit det länge)", skriver Donald Trump på Twitter

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and.... — twitter.com

even, those registered to vote who are dead (and many for a long time). Depending on results, we will strengthen up voting procedures! — twitter.com

Utspelet kommer efter att Trump överraskat högt uppsatta republikaner och demokrater i kongressen tidigare i veckan när han under en middag i Vita huset upprepade sitt påstående om att miljontals människor som tagit sig in i landet illegalt röstade på motståndaren Hillary Clinton – vilket medförde att han inte fick flest antal avlagda röster.

– Jag var inte där, men om USA:s president säger att 3,2 miljoner personer röstade olagligt skakar det förtroendet för vår demokrati, han måste visa varför han tror det, säger Graham, tung republikansk senator, till CNN.

Inte heller representanthusets republikanske talman Paul Ryan tror på Trump. Ryan säger att han inte har sett några bevis för hans påstående om valfusk.

Det slutgiltiga valresultatet visade att Clinton fick 2,9 miljoner fler röster än Trump, ett faktum som den nytillträdde presidenten tycks ha svårt att svälja.

Vita husets presstalesperson Sean Spicer bekräftade på tisdagen Trumps påstående, men utan att kunna presentera några bevis för sanningshalten i det.

– Hans kommentar var att tre till fem miljoner människor kan ha röstat illegalt, baserat på de studier han har sett, säger Spicer enligt nyhetsbyrån AFP.

Det har inte framkommit några indikationer på att utbrett valfusk skett under höstens presidentval och The New York Times kallar kort och gott Trumps påstående en "lögn".

Dollarn, som lyfte kraftigt veckorna efter Donald Trumps oväntade valseger i november, föll till den lägsta nivån sedan dagarna efter valet när Donald Trump lagt ut sin tweet om att han vill inleda en stor utredning av misstänkt valfusk.

Mot kronan föll dollarn till 8:82 kronor, den lägsta nivån sedan oktober. Det kan jämföras med en topp på drygt 9:40 kronor i december.