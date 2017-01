Trump i natt: ”Jag lovar – saker blir annorlunda”

USA:s tillträdande president Donald Trump med hustrun Melania under konserten ”Inaugural Concert” vid Lincoln Memorial på torsdagen. Foto: Evan Vucci/AP

WASHINGTON Transporterad av ett militärflygplan i stället för sin privata Boeing landade Trump på Joint Base Andrews strax utanför Washington ihop med hustrun Melania.

När han klev av flygplanet gjorde han en presidentlik honnör mot flygofficeren som tog emot honom.

Polis slog en järnring runt Trumps nyinvigda hotell utmed Pennsylvania Avenue ett par stenkast från Vita huset senare på dagen när Trump deltog i en lunch med medlemmar i sin administration och republikanska kongresspolitiker.

Trump passade på att sträcka ut en hand till partikamraterna i kongressen, efter månader av öppen fejd under valkampanjen förra året:

– Jag vill bara att världen ska veta att vi går mycket bra ihop, sa Trump enligt nyhetsbyrån AP.

Utanför hotellet samlades delar av MC-stödgruppen ”Bikers for Trump” som på fredag väntas delta i den traditionella presidentparaden när den passerar Trumps hotell på väg till Vita huset.

– Vi är här för en sak, att fira USA:s president och ge honom stöd, sa en av Bikers for Trump-arrangörerna, Mark Connors.

Som traditionen bjuder inledde Trump torsdagens festiviteter med att lägga ned en krans vid den okända soldatens grav på Arlingtonkyrkogården för att hedra soldater som stupat i krig.

Ett par timmar senare inleddes dagens stora begivenhet, konserten ”Inaugural Concert” vid Lincoln Memorial-monumentet i närheten av Vita huset.

Skådespelaren Jon Voight inledningstalade under konserten. Foto: David J Phillip/AP

Där agerade skådespelaren Jon Voight stämningshöjare med att hylla Trump i ett kort tal.

– Trump behövde verkligen inte det här jobbet. Han vill bara göra USA storslaget igen, sa Trump-supportern Voight, vars dotter Angelina Jolie istället är en uttalad Trump-kritiker. I fjol kritiserade hon Trump bland annat för hans nedsättande uttalande om världens muslimer.

– Jag är säker på att Lincoln själv ler när han nu ser landet bli räddat av denne sannerligen stora man, fortsatte Voight.

Mitt under konserten kablades nyheten ut att Mexiko utlämnar knarkkungen Joaquin ”El Chapo” Guzman för rättslig prövning i USA. Guzman flögs på kvällen till New York, enligt medieuppgifter. Omständigheterna runt beslutet var inte omedelbart klara. Men det kan noteras att Donald Trump återkommande kritiserat Mexiko och alltjämnt vill bygga en mur längs mexikanska gränsen samt skicka miljardnotan till mexikanerna.

Bland andra soulartisten Sam Moore, militärorkestrar, 3 Doors Down och countrybandet The Frontmen of Country underhöll under tvåtimmarskonserten vid Lincoln Memorial.

Strax före 17 lokal tid uppenbarade sig Donald och Melania Trump själva vid evenemanget till tonerna av Rolling Stones ”Heart of Stone”.

Publiken jublade.

Toby Keith. Foto: David J Phillip/AP

Toby Keith, en annan countryartist, tackade från scenen president Barack Obama för hans insatser under åtta år i Vita huset innan han välkomnade den kommande presidenten Trump.

Vid konsertens slut höll Trump själv ett kort tal.

– Den här resan började för 18 månader sedan och jag är bara en budbärare. Vi har varit så trötta på allt som pågått, sa Trump.

– Det är en rörelse som startades, en rörelse som vi aldrig sett någonstans i världen, säger de, någonting väldigt väldigt speciellt. Och vi ska ena landet, fortsatte han.

Donald Trump har anlänt i Washington för att bli kvar i minst fyra år, ett faktum som nu med full kraft verkar ha landat i stans medvetande. Under en promenad genom centrala Washington senaste dagarna har det varit svårt att inte råka höra amerikaner spontant diskutera Trumps makttillträde.

Natten till Inauguration Day på fredag tillbringar Trump med sina närmaste i Blair House tvärs över gatan från Vita huset, vilket alla blivande presidenter sedan Jimmy Carter gjort.

Och på fredag klockan tolv blir Donald Trump USA:s 45:e president.

Hans tal strax efteråt kommer att granskas minutiöst på jakt efter ledtrådar om vad hans politik innebär, med eller utan spontana utfall via Twitter.

I en analys på torsdagen konstaterar amerikanska storbanken Citi Group att många investerare och storföretag räknar med en positiv effekt för ekonomin.

”Den privata sektorn visar väsentlig optimism kring den nya administrationens möjligheter att krympa staten, kapa bolagsskatter och avreglera; i korthet, att snabbt implementera de marknads- och affärsvänliga aspekterna av Trumps agenda”, skriver Citis analytiker.

Banken konstaterar samtidigt att Trumps ställning hos vanliga amerikaner är betydligt svagare, med drygt 40 procent i stöd jämfört med 72 procent för Obama för åtta år sedan och 62 för George W Bush när han tillträdde 2001.

Om Trump alls brydde sig om detta faktum på torsdagen så fick det honom möjligen att lova att uträtta stordåd.

– Vi ska vända saker rätt, vi ska få tillbaka våra jobb och inte låta andra länder ta dem längre. Vi ska bygga upp vår militär igen och stärka gränserna.

– Jag lovar er att saker blir annorlunda, sa Trump innan fyrverkerierna brakade loss som kanonskott mot en mörk Washingtonhimmel.