Donald Trump i Facebook live: "Mer arbete återstår"

Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP

I livesändningen som varar lite över två minuter pratar Donald Trump om vilka beslut som fattats under hans första vecka i Vita huset och vänder sig direkt till ”det amerikanska folket” i det som är hans första veckotal eller weekly address som sittande president.

– Det återstår mycket arbete de kommande dagarna men jag vill ge er en uppdatering om vad vi åstadkommit hittills, säger Trump i liven.

Bland annat nämner han beslutet om att USA ska dra sig ur TPP-avtalet och ordern om att riva upp sjukvårdsprogrammet Obamacare som gett över 20 miljoner amerikaner tillgång till hälso- och sjukvårdsförsäkring.

– Det är på tiden, konstaterar han.

Han konstaterar även att den omstridda oljeledningen Dakota Access Pipeline har fått grönt ljus, att muren mot Mexiko ska börja byggas och att man kommer att slå ner hårt mot de städer som utropat sig som fristäder för papperslösa invandrare.

– De kommer inte att vara säkra längre, säger Trump och avslutar med att poängtera att besluten kommer att utföras med ”snabbhet och intelligens”.

Donald Trump har tidigare sagt att han har ett pågående krig med medierna som han kallar ”oppositionspartiet” och poängterat att han tänker vända sig direkt till det amerikanska folket. Trumps chefsstrateg Stephen Bannon uppmanade nyligen medierna ”att hålla käften och lyssna”, i en intervju med New York Times.

Under lördagsmorgonen fortsatte Trump attacken mot journalister via sitt Twitterkonto, där han anklagade ansedda New York Times och Washington Post för att vara ”oärliga” i sin bevakning.

”Den sviktande @nytimes har haft fel om mig redan från början. Sade att jag skulle förlora primärvalen, sedan valet. FALSKA NYHETER!”, twittrar Trump bland annat.

The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS! — twitter.com

Temat fortsätter i tre olika tweets. Bland annat skriver Trump att bevakningen av honom varit ”falsk och ilsken” hela tiden. Och att de båda tidningarna haft fel om honom från början men inte ändrat inställning. ”OÄRLIGA”, twittrar han.

Thr coverage about me in the @nytimes and the @washingtonpost gas been so false and angry that the times actually apologized to its..... — twitter.com