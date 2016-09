Liksom på 2009 års solodebut "Grace/Wastelands" ger Doherty, annars mest känd som Pete, ut skivan under sitt fullständiga förnamn.

"Hamburg demonstrations" innehåller en nyinspelning av Dohertys hyllningslåt till Amy Winehouse, "Flags from the old regime", och "Hell to pay at the gates of heaven" som han skrev efter terrordåden i Paris i fjol.

Doherty besökte Sverige i somras när hans band The Libertines spelade på Way Out West.