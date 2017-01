På sitt kommande album ”What's that perfume that you wear?” bjuder Jens Lekman på ledsen disco – sorgsen lyrik kombinerad med upprymd melodi. Foto: IBL

Ett litet sniff på hotellschampoflaskan är allt som behövs och huvudrollsinnehavaren kastas – på en millisekund – tillbaka i tiden och till dagarna med Henne.”

Efter en tids tystnad är Jens Lekman aktuell med ”What’s that perfume that you wear?” – en sprittande, men samtidigt sorgsen, singel där oljefat möter doftminnen. Förresten är det inte bara ett singelsläpp, utan också en bra indikator på vart Jens Lekman är på väg med sitt kommande album ”Life will see you now”, som släpps i slutet av februari. Det sargade hjärtat som fick leda väg på föregångaren ”I know what love isn’t” tycks ha repat sig.

Albumet är förstås också mer genomarbetat än de 52 spår som Lekman släppte via sin hemsida under året 2015 – som var en direkt följd av ett nyårslöfte. Här ryms i stället eviga frågor i små anekdoter, samtidigt som Lekman släpper in snäll bossa och återvunnen dansmusik i sitt universum. De tio spåren är lika färgstarka och karaktäristiskt spretiga som Klara Wikstens illustration som pryder konvolutet. Med lite – ibland mycket – god vilja skulle musiken nu kunna klassas som ledsen disco. Alltså den perfekta kombination av sorgsen lyrik och – framför allt – upprymd melodi, som är så svår att balansera och som gör det tillåtet att känna melankoli också på dansgolvet.

Till ”What’s that perfume that you wear?” har Lekman lånat friskt från Harlemfödde låtskrivaren och percussionisten Ralph MacDonalds album “The path” från 1978 – bland annat de mjuka körerna och calypsosvänget. Ett favoritalbum som Jens Lekman delar med bland annat Fatboy Slim och där Lekman redan tidigare varit och norpat, som det knyckta introt till ”An argument with myself”. Men för att vara popmakare som berör räcker det förstås inte med att ha fingertoppskänsla och att vara bäst på att stjäla – även om det är till stor hjälp. Jens Lekmans största fördel är hans mästerliga historieberättande och hur han lyckas fånga och förmedla Ögonblicket.

För en tid sen stod han på Södra teaterns stora scen och precis innan den inledande basgången och marimban dundrade ut ur den lilla samplern uppmanades publiken att öppna de handskrivna kuvert som placerats på vart och ett av sätena. Innehållet var de doftnoter som nämns i texten till Lekmans parfymerade kärlekshistoria, (i mitt fanns torkad lavendel).

Jag vet inte hur närvarande tanken var då, på musiken och dofternas gemensamma egenskaper. Men jag kan inte komma på något annat än just distinkta lukter och treminuterslåtar som – på ett nästan magiskt sätt – kan öppna dörrar till minnen och förflytta lyssnaren, eller luktaren, genom tid och rum. Som kombinationen av bensin och källarlukt (ungefär som den vid Hornstulls tunnelbanestation), vilken plötsligt får mig att minnas varje liten detalj i den hyreslänga i sovjetisk stil där jag växte upp. (Bensindoften kan eventuellt härledas till ett aldrig lagat hål i väggen, som råkade uppstå under en basketmatch).

Doften är också närvarande i Karin Boyes debutroman ”Astarte” från 1931. När två av huvudfigurerna – expediten Viola och modejournalisten Tage – möts på ett kafé virvlar cigarettröken tjock mellan boksidorna och blandas med ånga från kaffekopparna. Men det intressanta här är inte lukterna, utan författarrösten som kommer in och beskriver den ljudliga miljön:

”Musiken är kanske den hemlighetsfullaste av alla konstarter. Den går direkt från känsla till känsla utan förståndet som mellanled. De bildande konsterna – där de inte rentav är nyttokonst – föreställer alltid något, som med visshet kan inordnas i vår tankevärld, och diktningen talar genom många lager av abstraktioner. Musiken är en konst på andra sidan om våra tankevanor, sinnenas konst mer uteslutande än någon annan.”

Boken är en uppgörelse med dåtidens fixering vid yta och jag vet inte om Karin Boye med det här menade att populärmusiken skulle vara del av den utvecklingen. Pop är i allra högsta grad en ytlig konstform, men vad gör väl det? Den kan i ett ögonblick förflytta lyssnaren till platser denne aldrig annars haft möjlighet att besöka, erbjuda hopp i hopplösa tider, göra världen såväl större som mindre och i extremfall till och med rädda liv.

Och kanske säger Boyes allra sista roman – framtidsdystopin ”Kallocain” – mer om vårt samhälle i dag. På tal om dystra framtidsprognoser och musik som inger hopp, så är förresten Jens Lekman aktuell med ytterligare nytt material. Tillsammans med kritikerfavoriter som Angel Olsen, Whitney och Toro Y Moi ingår han i en grupp av musiker som kommer att släppa en protestlåt varje dag, under Donald Trumps hundra första dagar som president.