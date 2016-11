Freud analyserade noggrant sitt eget döende, den hopplöst cancersjuka Susan Sontag vägrade ge upp hoppet och den walesiska poeten Dylan Thomas festade ihjäl sig. Att vi dör lika olika som vi levt visar Katie Roiphe i sin bok om några kända författares sista tid på jorden.

Katie Roiphe heter en amerikansk ­författare som gått in för att verkligen se noga på döden. Hennes intresse är personligt såtillvida att hon i tolvårsåldern blev allvarligt sjuk i en svår­behandlad lunginfektion och efter långa vistelser på sjukhus fick en halv lunga bort­opererad – men framför allt är det litterärt. I boken ”The violet hour. Great writers at the end” (The Dial Press) tar hon upp sex författare med var sitt eget, intensiva och mycket speciella sätt att bearbeta döden i sina verk, sina brev, sina kärleksförhållanden och drömmar – nu alla döda.

Varje kapitel börjar med en scen från den aktuella författarens allra sista dagar och därefter går Roiphe bakåt i tiden. Det är nämligen ingalunda bara död Roiphe vill skildra utan i hög grad liv, och framför allt hur liv och död hänger ihop i de enskilda biografierna.

Det största namnet av de sex är Sigmund Freud. Vi möter honom i september 1939 i hans arbetsrum i London då hans strupcancer har börjat lukta så att också hans trogna hund Lun – som dag efter dag ­brukat ligga på golvet i hans mottagningsrum – har börjat sky honom. Han har fruktansvärda smärtor men han vägrar stilla dem med något starkare än vanliga värktabletter: ”Jag vill hellre leva plågad än inte kunna tänka”, säger han. Han har länge haft bestämda idéer om hur man ska dö. Om en lärjunge och vän, Anton Freund, som dog av tarmcancer, skriver han i ett brev: ”Han bar det ohjälpliga med heroisk klarhet, han vanhedrade inte psykoanalysen.” Freud tänker sig alltså att det faktiskt är möjligt att dö på ett sätt som skulle vanhedra analysen: det hade varit att inte acceptera medicinska fakta, att hänge sig åt verklighetsflykt. I Freuds eget liv hade det här kravet på rationalitet ibland tagit sig omänskliga uttryck. När hans dotter Sophia dog i spanska sjukan, bara några och tjugo år gammal och efterlämnande två små barn, skrev han: ”För oss finns det inte mycket att säga. Vi vet ju att trots allt att döden hör livet till och att den kommer som den vill.”

Men som Roiphe visar var Freuds hållning ­ingalunda entydig. Han erkände att det är skillnad mellan vad vi vet och vad vi känner – i psykoanalysen är ju just detta en huvudpoäng. Därför är det fullt möjligt att vägra att acceptera döden och samtidigt förneka den. Det fanns också en Freud som handlade bortom allt förnuft: det var den Freud som inte kunde sluta röka. Han levde med sin cancer i runt tio år och hans läkare uppmanade honom om och om igen att sluta men han gjorde det aldrig annat än tillfälligt eller delvis. För honom hörde rökning och kreativitet olösligt ihop, ja, kanske var det rentav så att rökningen representerade en omåttlighet, ett risktagande, ett lättsinne som han behövde få utlopp för? Det hindrade inte att han samlat och noggrant iakttog sitt eget döende som om han planerade en postum vetenskaplig artikel: han var både läkare och patient, både analytiker och analysand. Och han behöll kontrollen in i det sista genom att själv välja tidpunkten för sin död: när han ansåg att han inte längre kunde tänka klart lät han sin läkare ge honom en överdos morfin.

Det mest berörande kapitlet – och det mest ­underhållande, jo, den här boken är faktiskt också just underhållande – är det som handlar om den ­karismatiske och besvärlige Maurice Sendak, en ­utomordentligt produktiv barnboksförfattare och illustratör, mest känd för ”Till vildingarnas land”. Hans barndom var svår. Hanns mamma, som liksom pappan var polsk-judisk flykting, led av svåra depressioner och lät honom tidigt förstå att han inte borde ha kommit till världen eftersom hon hade gjort allt för att få missfall. Om han inte ­omedelbart avbröt ett bollspel ute på gården när mamman ropade in honom till middagen kunde hon säga: ”Tänk på din kusin Leo! Han spelar inte boll, han hamnade i koncentrationsläger, han är död!” När han var sju kastade han boll med en kompis, kompisen missade en boll som sedan rullade ut på gatan, kompisen sprang efter, blev påkörd, slungades högt upp i luften och dog. Föreställningen om barndomen som en oskuldens tid ägnade Sendak sitt liv åt att ta avstånd ifrån: ”Barndomen är kannibaler och psykotiker som spyr i din mun. /.../ Jag minns min barndom tydligt. Jag visste de mest förfärliga ting men jag visste att jag inte fick låta de vuxna veta att jag visste för de skulle bli rädda.”

Dödsskräcken förföljde Sendak hela livet, han var så rädd för att plötsligt inte kunna andas att han knappt ­vågade vara ensam. Han hade skaffat sig en säregen samling souvenirer från dödsriket: en begravningsscen målad av Chagall, Mozarts brev till sin pappa om mammans död, ett djupt bedrövat brev han själv hade skrivit som 16-åring vid Roosevelts död och – viktigast av allt – poeten Keats dödsmask som han ofta tog fram och smekte över pannan. Men framför allt gestaltade – och bearbetade – han sin ångest i sina bilder. ”Fasan för döden tämjs som en björn man lär dansa”, skriver Roiphe.

Sendak tyckte om att berätta, skämta, under­hålla. Och att provocera. En tv-intervjuares fråga om huruvida han älskade barn saboterade han med svaret: ”Det är väl som med vuxna – man tycker om en och annan. Fast kanske jag faktiskt tycker mera om barn. Vuxna tycker jag egentligen inte om alls.” I själva verket var han omgiven av tillgivna vänner i alla åldrar som var beredda att göra vad som helst för honom: det gällde framför allt en yngre kvinna, Lynn, som blev den goda mamma han saknat som barn. Hon fanns ständigt hos honom, hon lagade hans mat, hon höll om honom när han hade ångest, hon vakade över hans andning – ända till det allra sista, alldeles lugna andetaget efter en stroke. Då var han nästan 84 år.

Mest machoaktig av de personer Roiphe skriver om är den enda kvinnan, Susan Sontag. När hon var några och fyrtio hade hon besegrat en allvarlig bröstcancer genom att utsätta sig för tunga behandlingar och det hade inte bara gett henne en förhöjd livskänsla, det hade fått henne att uppfatta sig själv som i det närmaste odödlig. Hon hade skrivit mycket om dödlig sjukdom – en av hennes böcker heter ”Sjukdom som metafor” – men hon skrev inte om sig själv. När hon 2004 fick en särskilt aggressiv form för blodcancer var hon inställd på att segra igen och att göra det till vilket pris som helst. Hon brydde sig inte om livskvalitet, det var liv hon ville ha. Ingen behandling var för komplicerad, dyr eller plågsam för att hon skulle gå med på den. Hon vägrade en gång för alla att ge upp, hon vägrade att låta sina läkare, sin son eller sina vänner tala om att ge upp, in i det sista – också efter att en avancerad stamcellstransplantation hade misslyckats, också när hon knappt längre var vid medvetande – måste alla förhålla sig som om hon skulle klara sig.

Lika karismatisk, lika ångestfull och långt, långt mer besvärlig än Sendak var den walesiska poeten Dylan Thomas som slarvade med det mesta. Han söp metodiskt ihjäl sig på en USA-turné och dog i New York strax efter sin 39-årsdag. Några dagar före sin död var han på fest tillsammans med sin ­älskarinna men lämnade henne i nedre våningen för att gå upp till den övre och ligga med värdinnan.

När John Updike fick diagnosen lungcancer var han 76 och hade redan i flera romaner skrivit om åldrande, sjukdom och död. Han hade också skrivit mycket om erotik, för erotiska äventyr hade i åratal varit hans flykt undan dödsångest. Erotisk längtan, flirt och förförelse var liv, att slå sig till ro var död. Diagnosen kom hur som helst som en chock men efter ett dygn började han hantera situationen som han hanterat alla sina andra livskriser: han skrev om den och han skrev på en gång innerligt och med sin vanliga självironiska humor och distans – den här gången inte som romanförfattare utan som lyriker. En strålande lyriker, menar Roiphe: om någon med språkets, stilens, makt hade kunnat besegra döden så hade det varit Updike. Han skrev för hand och måste sedan själv skriva rent på maskin eftersom ingen annan kunde läsa hans handstil, och blev då så trött att han lade huvudet på tangenterna och sade: ”Jag kan inte göra det här.” – ”Det kan du, John”, sa hans hustru Martha. ”Bara en bok till.” ”Endpoint”, som diktsamlingen heter, är tillägnad ”Martha som bad om en bok till”.

Till sist får vi möta James Salter, en romanför­fattare som i egenskap av stridsflygare och Korea­veteran ofta mött döden och själv varit nära döden. Han faller utanför bokens ram såtillvida att Roiphe ­faktiskt träffar honom och intervjuar honom kort innan han dör 90 år gammal. Han säger att han lever i nuet, sällan tänker på döden och inte på länge har fruktat den.

För Roiphe blir slutsatsen att det hon för egen del fruktat inte är döden som sådan utan dödsskräcken. Det känns som en ganska lam slutsats i förhållande till hennes underbart rika material. Själv fascineras jag framför allt av i vilka medmänskliga sammanhang hennes personer dör. Freud kom på slutet allt närmare sin ogifta dotter Anna som skötte honom: ”Ödet var välvilligt mot mig när det unnade mig ett sådant förhållande till en kvinna”, sa han och då var det inte hustrun han avsåg. Sendak och Sontag dog omgivna av anställda av vilka många med åren blivit personliga vänner. John Updikes fru Martha lät bara motvilligt hans barn och hans första fru Mary ta ­avsked av honom men Mary kom ändå åt att sitta på hans sängkant och massera hans fötter.

När Dylan Thomas hårt prövade hustru hunnit över Atlanten och till intensivvårdsavdelningen utbrast hon: ”Är den förbannade karln levande eller död?” Efter hans död anlände det sista brev hon skrivit: ”Jag visste att du var bottenlöst svag, alkoholiserad, otrogen och en obotlig lögnare men det har tagit mig längre att förstå att du dessutom är en elak snåljåp. Det finns ingen hustru i hela skapelsen som har haft det som jag och nu är det äntligen slut.”

Är inte slutsatsen snarast att vi dör lika olika som vi levt? Den slutsatsen gestaltar Roiphe all­deles strålande.