Dödligaste väskan snart hos Donald Trump

Världens farligaste väska på väg in i presidentens flygplan. Arkivbild. Foto: Cliff Owen/AP

– Vill vi verkligen ha hans finger någonstans i närheten av knappen?

Det frågade Hillary Clinton under kampanjen som ledde fram till hennes nederlag i presidentvalet. "Han" syftade på hennes rival, den kontroversielle republikanen Donald Trump, och med knappen avsågs den tillträdande presidentens makt över USA:s kärnvapenarsenal.

Den 20 januari kommer den ökända kärnvapenväskan att anlända installationsceremonin tillsammans med Barack Obama för att efteråt följa med Donald Trump, som därmed ärver en mytomspunnen symbol för absolut makt.

Väskan – kallad den nukleära fotbollen – innehåller dock ingen faktisk knapp som med ett enda tryck kan sätta i gång ett domedagsmaskineri med kraft att förinta världen. Men där finns underlag som presidenten kan använda för att på bara några minuter ge order om en kärnvapenattack.

Läderportföljen väger omkring 20 kilo och bärs av en militär medhjälpare som ständigt skuggar den amerikanske överbefälhavaren, oavsett om denne befinner sig i en bil, ombord på sitt flygplan eller på besök i den svenska huvudstaden. Väskbäraren åker i hissen med presidenten och bor på samma våningsplan på hotell.

I tre år var Pete Metzger en av fem personer som turades om att bära väskan under Ronald Reagans tid som president. Han beskriver vikten av att ständigt vara redo för alla situationer.

Presidenten måste fatta mycket snabba beslut eftersom en kärnvapenstridsspets kan nå Washington eller New York på fem–sex minuter, enligt Metzger.

– Resultatet av presidentens beslut är groteskt och hemskt, det skulle förändra planeten, det skulle förändra hela människosläktet. När du är i tjänst så försöker du att inte tänka så mycket på det. Men du är fullt beredd om det skulle behövas, har Metzger sagt enligt CNN.

Sedan John F Kennedy har varje amerikansk ledare utrustats med en plastbricka i kreditkortsstorlek med koder som presidenten behöver för att bekräfta sin identitet. En del presidenter har valt att bära kortet på sig medan andra valt att förvara det i väskan.

Portföljen innehåller också en svart 75-sidig bok som går igenom olika typer av attacker, en lista över säkra skyddsplatser för presidenten och instruktioner för att använda ett nödkommunikationssystem.

"Fotbollen" och dess innehåll ska alltid finnas inom räckhåll för överbefälhavaren. Men det ryktas att Jimmy Carter glömde kortet med autentiseringskoderna i en kostym som skickades till kemtvätt. Och enligt en tidigare toppmilitär var koderna borttappade i flera månader under Bill Clintons tid som president.

Väskan byts ut med jämna mellanrum. Men tillverkaren är alltid Zero Halliburton, ett företag från Utah som förutom att leverera kärnvapenportföljer till Vita huset också sålt väskor till filmprojekt som "Men in black II", "Spy kids" och "Dude, where’s my car?".

Ingen president har ännu tryckt på den imaginära knappen.