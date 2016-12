Djurgården firade – och slog serieledarna

För att fira att Djurgårdens IF, grundad 1891, under 2016 har fyllt 125 år flyttade ishockeyn in på ett näst intill fullsatt Globen från det intilliggande Hovet på årets näst sista dag. Arrangemanget inleddes med tal och ett framträdande av den levande Djurgårdslegendaren Lasse Björn och hemmalaget spelade för kvällen i en jubileumströja som påminde om den nu 85-årige Björn vann SM-guld i 1962.

När matchen kom igång var det Lukas Vejdemo – 105 år yngre än klubben – som inledde målskyttet knappt åtta minuter in på den första perioden. Sean Bergenheim kvitterade för gästerna, assisterad av Victor Olofsson som drog iväg en passning längs med mållinjen som Bergenheim kunde trycka in i öppet mål.

Djurgården har letat efter formen hela hösten har sedan landslagsuppehållet varit inne i en ny tung period, med bara en poäng på två matcher. Frölunda däremot leder serien överlägset och kom till Stockholm med fyra raka segrar i ryggen.

Den första perioden blev jämn, i den andra var hemmalaget mest tänt. Calle Ridderwall styrde in 2–1 i numerärt överläge, på ett skott från backen Emil Johansson. Och Patrik Lundh ökade på till 3–1 med sitt första SHL-mål för säsongen efter ett snabbt anfall, assisterad av Matt Anderson.

13 189 personer hade tagit sig till Globen, vilket innebär nytt publikrekord i SHL den här säsongen. Den tidigare högsta publiksiffran – 12 044 – hade just Frölunda hemma så sent som på annandagen.

Nicklas Lasu reducerade för gästerna sju minuter in på den tredje perioden och blåste nytt liv i matchen. Frölunda tryckte på för ett kvitteringsmål, men lyckades inte överlista den stabile Mikael Tellqvist fler gånger.

Frölunda ligger trots förlusten ohotat kvar på första plats. De tre poängen tar Djurgården upp till elfte plats i tabellen och något närmare en slutspelsplats.