"Ditt arv: en nation där de unga inte vill leva"

Fidel Castro. Foto: TT

”Ditt arv: ett land i ruiner, en nation där de unga inte vill leva” skriver den kubanska och oppositionella bloggaren Yoani Sanchez med anledning av Fidel Castros död. ”Somliga fylls av smärta, andra med lättnad... den stora majoriteten med likgiltighet”. Hon har noterat hårdare repression gentemot aktivister de senaste dagarna. Emojis i form av ballonger och fyrverkerier dekorerar somliga inlägg. ”Han hade inte någon rätt att utöva tyranni.” ”En diktator mindre i landet! Viva Cuba!” ”Frihetens vindar över Kuba”.

Kolumnisten Thomas Gür som har ett mycket gott minne, påminde under morgonen om Pierre Schoris ord från 1986 om den dåvarande kubanska presidenten: "Han är en av de största i samtidshistorien. Någon har sagt att han är för stor för sin ö. Castro ser allt i ett mycket långt perspektiv. Han är en encyklopedist och har närmast en renässansfurstes drag."(Sydsvenska Dagbladet, 20/7-86).

Det ska i rättvisans namn sägas att Schori varit i gott sällskap. Castro är en av otaliga politiska ledare genom historien som till en början tett sig som möjliga hopp. Som vunnit sin makt genom att söka ett liberalt mandat och ta strid mot orättfärdigheter, men snabbt själv blivit utövare av samma sorts förtryck.

Liberalen och tidigare statsrådet Bo Könberg mindes hur han som 13-åring följde händelseutvecklingen när Fidel Castro kom till makten.

– Jag var 13 år när han under julhelgen 1958 tågade in i Havanna och störtade diktatorn Batista. Han som ville ha frihet hade segrat. Jag satte upp foton på honom, de kom väl från Expressen och Aftonbladet. Men redan hösten därpå, 1959, när jag var 14, började han fängsla sina gamla vänner.

– Huber Matos, en av hans närmaste medarbetare, dömdes till 20 års fängelse. Castro själv fungerade som ett slags åklagare under rättegången. Det säger en del, att regeringschefen går in som åklagare. Då plockade jag ner de där fotona.

– Att det även nu finns folk som berömmer en man som utsatt ett land för diktatur under mer än ett halvsekel och som har låst in tiotusentals för sina politiska åsikter, det är lite märkligt säger Bo Könberg.

Ja, minst sagt. Från Kubas politiska regim finns bara negativa lärdomar att dra, och stora förändringar att önska. Att en av de största tyrannerna i modern tid nu är död ändrar inte på det, och den största otjänst man kan göra Kuba vore att förvanska och mildra den skadliga gärningen. Som författaren Johan Norberg uttryckte det på Twitter med Mark Twains ord: "I've never wished a man dead, but I have read some obituaries with great pleasure."

Detta är Tove Lifvendahls nyhetsbrev, som går att få gratis direkt i inkorgen. Du hittar alla våra nyhetsbrev på svd.se/nyhetsbrev.