Dinosaurieägg utvecklades långsamt

Detta är dubbelt så lång tid som hos moderna fåglar, som är dinosauriernas närmaste nu levande släktingar.

Då har hänsyn tagits till att dinosauriernas ägg var mycket större än fåglarnas.

I studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, har forskarna undersökt bevarade embryon från två arter, den lilla horndinosaurien Protoceratops från Mongoliet och den väldiga anknäbbsdinosaurien Hypacrosaurus från Kanada.

Med hjälp av datortomografi och avancerade mikroskop analyserades tillväxten hos de okläckta djuren genom att räkna tillväxtringarna på deras tänder. Sådana ringar är som årsringarna på ett träd, men anläggs dagligen.

Forskarna fann att äggen hos Protoceratops kläcktes efter nästan tre månader, medan Hypacrosaurus-ungarna såg dagens ljus efter uppemot halvår, knappt sex månader.

Detta är mycket längre tid än vad som krävs för ett fågelägg. Medan ett Protoceratopsägg kläcktes efter cirka 83 dagar är ett fågelägg av motsvarande storlek färdigutvecklat efter 40 dagar. Äggen hos Hypacrosaurus kläcktes efter 171,5 dagar, att jämföra med 81,5 dagar hos ett lika stort fågelägg.

Detta är lite märkligt med tanke på fåglarnas och dinosauriernas nära släktskap. Istället tycks dinosauriernas embryon ha utvecklats lika långsamt som embryon hos nutida reptiler, exempelvis krokodiler.

Forskarna påpekar dock att fåglarna härstammade från små rovdinosaurier och hur snabbt eller långsamt dessa utvecklades är okänt. Möjligen var de färdigutvecklade långt tidigare än sina växtätande släktingar.

En annan möjlighet är att dinosauriernas ämnesomsättning fungerade på ett annat sätt än hos fåglarna. Det skulle kunna förklara de stora skillnaderna. Men detta är än så länge okänt.