Detta händer i näringslivet i dag

RAPPORTER FIRST NORTH – Nilörn (ca kl 11.00) AKTIETORGET – Goldx International ÖVRIGA UTLÄNDSKA – Bank of America (kl 12.45), IBM (kl 22.00), Netflix (kl 22.05)

STÄMMOR – Target Everyone (extra)

BÖRSSTATISTIK – H&M: presenterar försäljningssiffror för september kl 8.00 – Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft – Melker Schörling: presenterar substansvärde – Svolder: presenterar substansvärde

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM – Biotech-IGG: anmälningstid i nyemission avslutas – Collector: meddelar preliminärt utfall i nyemission – Elanders: anmälningstid i nyemission avslutas – FX International: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 31/10) – Immunovia: anmälningstid i nyemission avslutas – Mindmancer: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 1/11) – Provide IT: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 2/11)

MAKROSTATISTIK – Storbritannien: Rightmove huspriser oktober kl 1.01 – Svensk Handel: handelsbarometer kl 6.00 – Japan: industriproduktion (def) augusti kl 6.30 – Österrike: KPI september kl 9.00 – AF: veckodata kl 10.45 – EMU: HIKP (def) september kl 11.00 – USA: Empire manufacturing index oktober kl 14.30 – USA: industriproduktion, kapacitetsutnyttjande september kl 15.15

CENTRALBANKER – Riksbanken: direktionen sammanträder kl 13.00 – Fed: vice-chef Stanley Fischer talar om de låga räntorna på the Economic Club of New York kl 18.15