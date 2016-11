”Det var inte de fattiga som gav Trump segern”

Erik Torstensson Foto: Privat

REPLIK | USA-VALET

Parallellerna till Sverigedemokraternas missnöjesyttringar och växande framfart är, som Sjöström också skriver, tydliga.

Torbjörn Sjöström, vd för opinionsinstitutet Novus, anför i sitt inlägg ett antal anledningar till varför Republikanen Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet. Jag delar i viss utsträckning Sjöströms analys, men anser att den är ofullständig och alltför spekulativ.

Bland annat skriver Sjöström att ekonomisk utsatthet och diskriminering skulle ligga till grund för valutgången. Detta är en populär tes som emellertid är svår att finna otvetydigt stöd för i de demografiska analyser av väljare som gjorts. Ekonomiska faktorer är naturligtvis alltid viktiga i ett presidentval, men den relativa påverkan av dessa visavi andra faktorer är ofta definitionsmässigt betingad.

Annons X

Brittiska The Guardian skriver exempelvis följande om valutgångens orsaker:

Trumps seger var långt ifrån bara en revolt av fattiga vita som på grund av globaliseringen hamnat på efterkälken …. [Segern] grundade sig även på stöd från de i medelklassen, de relativt välutbildade och de välbärgade (min översättning).

Denna slutsats blir tydlig när vi tittar närmare på väljarnas privatekonomiska situation. Den årliga medianinkomsten för Trump-anhängare var faktiskt betydligt högre än för de som stöttade Hillary Clinton: 72 000 dollar per hushåll jämfört med 61 000 dollar per hushåll (se källa). Och av de amerikaner som tjänar mindre än 50 000 dollar per år (cirka en tredjedel av de rösträttsberättigade) röstade betydligt fler på Clinton (52 procent) än på Trump (41 procent). Dessutom verkar det inte finnas något konkret samband mellan arbetslöshet och stöd för Trump; personer bosatta i områden med hög arbetslöshet var inte mer benägna att rösta på Trump än personer bosatta i områden med låg arbetslöshet. Dessa data torde ställa teorin om ekonomisk utsatthet som förklaringsmodell i ny dager.

Vidare skriver Sjöström att valutgången delvis var ett resultat av missnöje bland ”dom arga unga männen.” Även detta är svårt att belägga rent empiriskt. Vi vet visserligen att det finns en korrelation mellan faktorer som ålder och kön och hur folk röstar; unga och kvinnor röstade i större utsträckning på Clinton. Dessa faktorer korrelerar emellertid i sin tur med väljares ekonomiska välstånd, vilket gör det kausala sambandet mellan olika faktorer svårt att fastställa. Värt att nämna är dock att i princip lika stora andelar kvinnor röstade på Trump (42 procent) som på Romney år 2012 (44 procent) och McCain år 2008 (43 procent).

Med det sagt så delar jag trots allt Sjöströms uppfattning att Trump-anhängare i stor utsträckning tycks vara motiverade av ett självupplevt utanförskap. Detta är ren spekulation, men efter att ha bott i USA i sju av de gångna åtta åren har jag på nära håll kunnat bilda mig en uppfattning om den politiska utvecklingens orsaker. Liksom Sjöström skriver är många oroade över invandringens utmaningar som de anser att politiker i det så kallade ”etablissemanget” förringar. Man frågar sig även varför identitetspolitiska analyser om allehanda företeelser får större massmedialt utrymme än hotet från islamismen och man värjer sig mot en politisk korrekt finkultur som man upplever omöjliggör saklig debatt. Man tycker kort och gott att det politiska samtalet bör ”sunt förnuftifieras” – och det sunda förnuftet anser man sig för övrigt ha patenterat.

Parallellerna till Sverigedemokraternas missnöjesyttringar och växande framfart är, som Sjöström också skriver, tydliga. Det återstår att se om övriga svenska riksdagspartier tar lärdom av den amerikanska valutgången och i större utsträckning belyser och söker lösningar på de problem vad gäller integration och ökad otrygghet som många väljare upplever. Om inte blir jag personligen föga förvånad om ledaren för det största politiska partiet i valet 2018 heter Jimmie Åkesson.

Erik Torstensson

forskningsassistent och medlem i Liberalerna