En kampanj som finansieras på ganska oväntade sätt

Efter det amerikanska presidentvalet har ett betydande intresse ägnats åt frågor om falska nyheter och tillverkade nyheter.

Det är ett ämne som jag tror vi behöver vara mera uppmärksamma på i Sverige. Vi är nog i dagsläget inte tillräckligt medvetna om hur mäktiga opinionsrörelser kan iscensättas - och få destruktiva politiska resultat.

Den Brysselbaserade tankesmedjan ECIPE publicerade idag en 150-sidig rapport om ett exempel på en sådan falsk, tillverkad opinion: anti-TTIP-rörelsen i Tyskland och i en del andra EU-medlemsländer.

Det är en oerhört gedigen, väl genomarbetad analys.

Mattias Bauers rapport ”Manufacturing Discontent: The Rise to Power of Anti-TTIP Groups” är alltså mycket innehållsrik (150 sidor), men jag vill fästa särskild vikt på dessa faktorer:.

1. Det i hög grad internetbaserade TTIP-motståndet finansieras både av okända källor (rysk finansiering får väl anses högst sannolik) och av EU-kommissionens mycket omfattande men helt feltänkta, mycket omfattande stöd till NGOs. EU-kommissionens förhoppning har säkert varit god - att vinna sympati. Resultatet har blivit det motsatta: att finansiera sina egna dlödgrävare.

2. EU-kommissionen och de politiska partierna i Tyskland och andra berörda länder ligger ljusår efter när det gäller att ta debatten med dessa subversiva kampanjorganisationer.

Precis som i Trumps kampanj mot Clinton dyker det upp många olika avsändare i sociala medier som sedan får sina lögner spridda som ”riktiga nyheter”.

Hela post-truth-politiken är något som inte bara svenska partier utan även näringslivsorganisationer, fackliga organisationer och andra aktörer i samhällsdebatten ännu inte på allvar fått upp ögonen för.

3. Det skulle vara intressant att läsa en ytterligare fördjupning av den roll som Russia Today spelar i olika länder. Det är onekligen smått fascinerande att notera att Kreml och EU-kommissionen på detta sätt samarbetar om att finansiera TTIP-motstånd.

Av svenska organisationer noterar jag Skiftet som fått finansiering från en av de organisationer som driver kampanjen.

Det skulle vara intressant att veta hur noga t ex den svenska regeringen känner till hur EU-medel används för att finansiera denna omfattande, ohederliga kampanj.

Med en merkantilist i Vita Huset är kanske hela frågan om TPP och TTIP inte aktuell, men även oavsett detta är Bauers rapport väl värd att läsas som ett memento för dem som står för de värden som dessa extrema vänsterorganisationer söker underminera.

Att dessa också har stöd på den extrema högerkanten gör inte det hela mindre oroväckande.