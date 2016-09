EU har en stark framtid Foto: Yves Logghe

Europe is not as small and helpless as it seems to think it is. With 7% of the world’s population, the EU accounts for 22% of its economic output. It still wields considerable soft power.

Det skriver The Economist i senaste utgåvan. Det är viktiga ord att minnas. Inte minst här i Sverige där EU trots allt är något nytt och ganska okänt.

Jag ser i debatten åtskilliga svenska kommentatorer som inte riktigt förstår Europas dvs EUs styrka och potential.

Annons X

Europa är inte så litet och hjälplöst som en del tror. Med 7 % av världens befolkning men med 22 % av världsekonomin är EU en stormakt – också en ”soft power”, dvs det finns makt som sammanhänger med potentialen att spela en betydande roll i världspolitiken.

Danska Politiken skriver idag i sin ledare om de unga och EU:

Hele 75 procent af de 18-24-årige briter stemte for at blive i EU!

Det er altså ikke de unge, der bærer fanen højt, når nationalismen vinder frem i Europa. Det er heller ikke de unge, der har mistet tilliden til EU. Og heldigvis for Europa er det de unge, der har fremtiden foran sig.