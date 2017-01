Svenska Dagbladet den 29 april 1950. Skobranschen förde kampanj för att förmå svenskarna att köpa svenskt, samtidigt som de också ville sälja importerade skor. Balansen mellan egen- intresse och upplysning var inte heller på den tiden alldeles enkel. Foto: SvD:s historiska arkiv

En god bekant gjorde mig uppmärksam på en politisk teckning i tyska TagesspiegeI (23/1). Den bär texten ”Man är helt enig” och föreställer Gert Wilders (PVV), Marine Le Pen (Front National) och Frauke Petry (AfD) som härom veckan möttes i tyska Koblenz. Wilders budskap: Holland först! Le Pen: Frankrike först! Petry: Tyskland först!

Förutom det uppenbart ironiska i att utrerade nationalister fröjdas i gränsöverskridande internationellt samarbete, är sikten bortom satiren mörk. Praktiken av detta slags retorik är en värld där alla blir fattigare. Till denna sälla skara har även den amerikanska presidenten slutit sig med sitt installationstal. America First. Only America. Som solidaritetshandling manades till bokstavligt handlande med nationell omsorg: Buy American. Hire American.

Låter det bekant? Det borde det göra. Det finns nämligen få retoriska stilfigurer för politiska ledare som är så tacksamma att begagna sig av, som att vädja till ett nationellt vi, och vädja till dess styrkor, skyddsvärden och sårbarheter.

Annons X

Ni kanske tänker på Gordon Brown, Labours partiledare och premiärminister som 2007 talade om ”British jobs for British workers”?

Eller kanske den nyligen avgångna Barack Obama som också fingrat med moderna tappningar av sin företrädare president Hoovers The Buy American Act, uttryckt med orden Buy American, Vote Obama. En lek med opinionsstödet till priset av hot om handelskrig från andra länder. Obama försökte också lansera en egen Buy American Plan. För närvarande framstår han i jämförelsens ljus som närmast ofelbar, men det långsiktiga eftermälet av den tveklöst karismatiske ledaren blir förhoppningsvis mer balanserat. Och i frihandelsfrågorna var Obama, om man ska säga det snällt, tämligen saktfärdig.

Eller så kanske tanken vandrar till en svensk politisk ledare, som inför julen 2008 uppmanade svenskarna att handla svenskt. ”Om ni öppnar julklappen och det står ”Made in China” – då har ni inte gjort mycket för att säkra jobben i Sverige”, löd dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldts strängt uppfordrande budskap till sina landsmän.

En appell som genast rönte gensvar på Aftonbladet. Under rubriken ”Aftonbladet tipsar om blågula klappar” gavs rådet att bland annat köpa teater- biljetter, svenskproducerade filmer på dvd eller på bio, böcker av svenska författare eller en semesterresa inom Sverige.

Man varnade dessutom för fartyg som seglade under falsk flagg. Faktarutan ”Obs! Inte så blågult som det låter...” utgjorde en lista av omsorgsfull nationalistisk konsumentupplysning. ”Brio är visserligen en svensk leksakstillverkare, men det mesta ur sortimentet har importerats.” ”H&M, Filippa K och Whyred är bara några av alla de svenska märken som tillverkar sina kläder i låglöneländer.” ”Ikea har satt Sverige på kartan, men fabrikerna är utspridda lite varstans i världen.” (AB 6/12-08)

Aftonbladet hade sakligt rätt. Svenska företag är inte enbart verksamma i Sverige. Och deras produkter tillverkas ibland av utländska komponenter, av utländsk arbetskraft. I vissa fall leder det till att de flesta svenskar också har råd att köpa dessa produkter. (Den petnoga kanske också skulle vilja syna Aftonbladets köptips. Det är oklart om dvd-skivorna också behövde vara tillverkade i Sverige, liksom kamerautrustningen som krävdes för att framställa biofilmerna. Och semesterresorna, fick de bara ske i fordon som var svensktillverkade? Hade exempelvis en Volvo varit godkänd, som numera består av komponenter från 40-talet länder?)

Att svenska företag breder ut sig och blir viktiga aktörer i andra länder, både som arbetsgivare och välståndsskapare, är en effekt av globaliseringen. Det har tjänat både amerikaner och svenskar mycket väl.

Men just nu möter globaliseringen motstånd. Alltför få politiska ledare tycks klara av att hålla rågången mellan det som är sunt främjande av det egna, och den osunda självtillräckligheten. Nyligen bortgångne Ulf Dinkelspiel skrev klokt i sin bok ”Den motvillige europén: Sveriges väg till Europa” (Atlantis 2009): ”Det är […] inget fel att det nationella intresset kommer i första rummet. Allt annat vore att förneka verkligheten. Men i det nationella intresset bör också ligga en omsorg om omvärlden, ett upplyst egenintresse.”

Den med upplyst egenintresse framhåller gärna fördelarna med det egna, men utan att avfärda och förkasta det andra. Den med det upplysta egen- intresset tror inte att själv är bäste dräng, att ensam är stark eller att varje människa eller ens nation är en ö (bildligt talat, är bäst att tillägga. Innebörden gäller även Storbritannien). Den vet att de egna invånarna blir rikare av att trösklarna hålls så låga som möjligt för både import och export. Den har vett att dra slutsatser av välståndets och de komparativa fördelarnas historia. Den ställer sig exempelvis inte, som LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sågs göra i fjol april, på en scen i Bjuv för att högljutt skandera: ”Inte en ärta ska flytta till Tyskland!”.

Buy American har i reformhänseende framförallt handlat om regler för offentliga inköp. Att i första hand främja den egna produktionen. Även om det importerade är billigare, ska det inhemska väljas. I praktiken innebär det, liksom Trumps idé att belägga mexikanska produkter med höga importtullar, en subventionering som betalas av skattebetalarna.

Frågan är om amerikanska skattebetalare är beredda att betala mellanskillnaden, och i förekommande fall, överpriser. Sockrade prissättningar lär ofrånkomligen bli fallet på de varor och tjänster som inhemska producenter vet att de ställer till förfogande bortom konkurrens från utländska konkurrenter.

Trumps besked: ”Varje beslut om handel, skatter, invandring och utrikespolitik, ska fattas på basis om de gynnar amerikanska arbetare och familjer. Vi måste skydda våra gränser från skövlandet från andra länder som tillverkar våra produkter, stjäl våra företag och förstör våra jobb. Skydd kommer att leda till välgång och styrka.” Den självbild och världsbild Trump nu torgför, är ett egenintresse utan upplysning. Protect som i protektionism.

Och i veckan kom beskedet att den svenska modeikonen Katja Geiger, känd som Katja of Sweden, gått bort. Hennes kreationer bar namn som Kurbits och Korsvirke. Färgerna benämndes stugröd och fjällvit. På 1950-talet blev hon en internationellt framgångsrik företrädare för skandinavisk design och ökade vår möjlighet att sälja svenskt till andra länder. Dessutom blev hon en av många svenskar som flyttade ut under en tid och ställde sin begåvning till förfogande för ett annat land, faktiskt just det USA som Trump nu ska skydda från sin omvärld. Det innebar stora vinster för båda länder i termer av jobb och välstånd, utvecklingen av den internationella modevärlden och för svensk forms anseende.

Minns att den som vädjar till insulära instinkter bör vara beredd på att mötas av en omvärld som intar samma position. Reciprocitet, ömsesidighet, är handelns universella språk. När alla lägger enbart det egna landets klappar under sin gran, blir alla fattigare. När alla tror sig kunna gå först, blir effekten att ingen kommer fram. Det blir bara stopp.