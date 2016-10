”Hur ska man fortsätta leva när man har förlorat ett barn”

Mitt under nationaldagsfirandet, sent på kvällen den 14 juli, körde 31-årige fransk-tunisiske Mohamed Lahouaiej Bouhlel en lastbil rakt in i folkmassan på Promenade des Anglais.

Islamiska staten (IS) gick sedan ut och sade att Bouhlel var en av deras soldater.

Polisutredningen visar att det tog fyra minuter och 17 sekunder innan gärningsmannen stoppades.

Totalt omkom 86 människor, varav minst tio barn, från 19 olika nationaliteter.

434 människor skadades, varav ett tiotal fortfarande vårdas på sjukhus. En tredjedel var muslimer.

Dådet är bara ett i raden av flera islamistiska terrorattacker i Frankrike de senaste två åren. Kritiken mot landets säkerhetssystem och regeringens oförmåga att förhindra dåden har växt samtidigt som de anti-muslimska strömningarna har ökat.