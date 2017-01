Det händer i näringslivet tisdag 31 januari

Rapporter

Stockholmsbörsen

- Alfa Laval (kl 7.30), Com Hem (ca kl 7.30), HIQ (ändrat datum från 25/1) (kl 7.30), H&M (kl 8.00), Micro Systemation (kl 8.00), Nordnet (kl 8.00), Investor (kl 8.15), Concordia (ca kl 13.30)

First North

- Maxfast Properties, Wifog

Aktietorget

- Combigene (ändrat datum fr 16/2), Euris, Sleepo

Övriga Norden

- UPM-Kymmene (kl 8.30-9.00)

Övriga utländska

- Komatsu (kl 7.00), Topcon (kl 7.00), Eli Lilly (kl 12.25), Pfizer (kl 12.45), Sprint (kl 13.30), Exxon Mobil (kl 14.00), Paccar (kl 14.00), Apple (kl 22.30), Accuray (efter USA-börsernas stängning), Arconic (efter USA-börsernas stängning), CNH Industrial, Nucor (före USA-börsernas öppning), US Steel (efter USA-börsernas stängning), Viavi Solutions (efter USA-börsernas stängning)

Börs- och bolagspresentationer

- Micro Systemation: bolagspresentation hos Remium kl 8.00-9.00

- Alfa Laval: rapportpresentation kl 8.30

- HIQ: rapportpresentation kl 9.00

- H&M: telefonkonferens kl 9.30

- Com Hem: rapportpresentation kl 10.00

- Investor: rapportpresentation kl 10.00

- Nordnet: rapportpresentation kl 10.00

- Concordia: rapportpresentation kl 14.30

Börsstatistik

- Avanza: privatspararnas aktiehandel för januari

Övrigt bolag och börs

- Kina-börserna helgstängda

Makrostatistik

- Japan: arbetslöshet december kl 0.30

- Japan: hushållens konsumtion december kl 0.30

- Japan: industriproduktion (prel) december kl 0.50

- Storbritannien: GfK konsumentförtroende januari kl 1.00

- Frankrike: BNP (est) 4 kv kl 7.30

- Tyskland: detaljhandel december kl 8.00

- Frankrike: KPI (prel) januari kl 8.45

- Spanien: KPI (prel) januari kl 9.00

- Österrike: BNP 4 kv kl 9.00

- Tyskland: arbetslöshet januari kl 9.55

- EMU: arbetslöshet december kl 11.00

- EMU: BNP (est) 4 kv kl 11.00

- EMU: KPI (prel) januari kl 11.00

- USA: TRE veckostatistik kl 13.45

- USA: arbetskraftskostnader 4 kv kl 14.30

- USA: Redbook veckostatistik kl 14.55

- USA: S&P/Caseshiller husprisindex november kl 15.00

- USA: Chicago inköpschefsindex januari kl 15.45

- USA: hushållens konfidensindikator januari kl 16.00

- USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

Politik

- Regeringen: Stefan Löfven tar emot Tysklands förbundskansler Angela Merkel

Centralbanker

- Riksbanken: Kerstin af Jochnick håller talet "Vad betyder Basel III för Sverige?", talet publiceras kl 8.00

- ECB: Mario Draghi talar i Frankfurt kl 9.00

- RB: reparesultat kl 10.15

- BOJ: policymöte (och nya prognoser)

Makro övrigt

- ESV: statsbudgetens månadsutfall december kl 10.00

- Kina: helgstängt, Lunar New Year