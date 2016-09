Det gör nio superrika entreprenörer före frukost

Investeringsgurun lusläser tidningar

Foto: Mary Altaffer/AP

Den legendariske finansmannen Warren Buffet lägger stor vikt vid att vara påläst och ständigt uppdaterad. Han inleder varje morgon med att läsa tidningarna Wall Street Journal, USA Today och Forbes. Senare under dagen betar han också av Financial Times, New York Times, The Omaha World-Herald och American Banker.