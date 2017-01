Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Det är som en ond trolldom. Närvaron av SD får alltjämt de andra partierna att bete sig underligt; de krumbuktar sig i omöjliga poser och mumlar i skägget. För väljarna blir deras beteenden obegripliga. De gör ju inte som de säger. Och de säger inte vad de gör.

Det stormade till i vattenglaset i veckan, när Anna Kinberg Batra meddelade att partiet är redo att utöva riktig opposition, liksom KD:s Busch Thor. Båda har tydligt meddelat att de håller fast vid inställningen att inte bilda regering med SD.

Det är välkommet att M äntligen, två år efter att de förlorade regeringsmakten, har accepterat vad det innebär att sitta i opposition. Det är inte att vila ut och hålla seminarier, utan att ta ansvar för att vara väljarnas mest vakna vakthund. Med all kraft försöka utmana regeringen, dra dess maktutövande åt rätt håll och om det går, byta ut den. Det är ingen retreat, utan hårt jobb. Det kommer bara lite sent. För väljarna blir frågan: Varför har denna självklara inställning inte gällt tidigare? Svaret är: För att M först nu är säkra på att de vinner på det, eller uppfattar kostnaden för hög för att fortsätta som förut.

L och C har parkerat sig i bekväm vilsits med fotstöd. I Centerns fall finns ingen önskan om att bryta den växande opinionstrend som inte minst MP:s fall lär bidra till. Men i stället för att säga det, tog de tillfället i akt att göra detta till en sak om samarbete med SD, något som alltså inte har föreslagits i former utöver vad som redan har skett, med C:s goda minne. Varför gör de sig så intellektuellt ohederliga gentemot väljarna och allianskollegorna? Svaret: För att de är säkra på att de tjänar på det.

Det var som i september, när Jan Björklund gav Stefan Löfven det kloka taktiska rådet att bjuda in SD till blocköverskridande politiska samtal. Inte för att nödvändigtvis komma till någon samsyn, utan för att ta ifrån dem offerkoftan de värmer sig med. För ett tag låtsades många som om han hade sagt något annat, ”Björklund vill närma sig SD”, hette det. Indignerade avståndstaganden, kortsiktiga poäng. Men den långsiktiga effekten av en teaterdebatt där Jonas Sjöstedt har större makt att definiera vad Jan Björklund har sagt, eller där Stefan Löfven kallas som sanningsvittne till vad Anna Kinberg Batra egentligen menade, lär inte vara sund.

En fråga väljare nog kan ställa sig: Om L och C inte vill göra sig beroende av SD:s stöd, hur förklarar de då den nyligen lagda tillkännagivelsen i civilutskottet ihop med SD, för att stoppa kvoteringslagen? Vidare: Betraktar de det som omöjligt att regera efter 2018 under samma förutsättningar som under Reinfeldt II-regeringen, då ju Alliansen som minoritetsregering de facto regerade med passivt stöd av SD?

Det talas om troll på nätet. Men det här är en annan sorts trolldom, som gör att de folkvalda inte förmår säga som det är. Och den är djupt skadlig för förtroendet för politikerna.