”Det går att hitta fler vägar från förtidspension”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | FUNKTIONSHINDER

Det är uppenbart att en byråkratisk fyrkantighet höjer de höga trösklarna.

Arbetslivet behöver unga människor med kognitiva funktionsvariationer. Samtidigt som den totala arbetslösheten sjunker kommer inte dessa unga människor in på arbetsmarknaden. 80 procent av dem som gått ut från särskola får aldrig ett arbete, utan hänvisas i stället till aktivitetsersättning (med en ersättning om cirka 9 000 kr/månad är det en form av förtidspension) och i bästa fall en ändlös rad av praktikplatser.

Det görs naturligtvis viktiga insatser från både Arbetsförmedlingen och Samhall. Men det räcker inte. Att vi hamnat här beror inte på brist på ambitioner eller åtgärder. Problemet är att klyftan mellan retorik och handling hela tiden tycks växa. Beviset för detta är att antalet unga människor som erhåller aktivitetsersättning hela tiden ökar:

Annons X

2005: 16 246 ungdomar

2010: 26 597 ungdomar

2015: 37 599 ungdomar

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Baserat på våra fem års erfarenheter kommer här tre konkreta förslag.

1. Regeringen måste tillsätta en nationell sam­ordnare för att inventera och koordinera alla initiativ som finns och se hur dessa kan utvecklas på bästa sätt. Näringslivet, facken och myndigheter måste samarbeta så att de här ungdomarna inte kommer i kläm. Det kan inte vara meningen att vi ska förtidspensionera unga människor.

2. Fackförbunden måste hitta en lösning där man kan öppna upp arbetsmarknaden för grupper som behöver egna villkor. För att lyckas med den här ­utmaningen måste vi samarbeta. Därför vill vi ha en dialog om hur det ska gå till. Vi har å ena sidan ett välfungerande avtal med både IF Metall och Unionen, som gör vår modell möjlig, det vill säga att facket accepterar en lägre lön under det första året och som inneburit att många unga människor får fasta jobb. När de sedan anställs av företaget omfattas de av gällande kollektivavtal.

Å andra sidan har ett motsvarande avtal tyvärr inte varit möjligt att landa med andra fackförbund som till exempel Transportarbetarförbundet. Vi har tvingats skicka hem tolv ungdomar senaste månaden på grund av detta. Det gör oss djupt olyckliga att dessa unga människor riskerar att hamna i förtidspension/ändlösa praktikplatser.

Vi har respekt för att det finnas en facklig rädsla för försämrade villkor, men i det här fallet är det ­uppenbart att en närmast byråkratisk fyrkantighet höjer redan höga trösklar. Dessa unga människor är, eller blir ju faktiskt, medlemmar i facket också.

3. Arbetsförmedlingen drar ett tungt lass men vi tror att med ett bättre samarbete skulle privata aktörer kunna bidra och lättare kunna leverera lösningar om vi kan förenkla. Som företag har vi hjälp från Arbetsförmedlingen med att hitta kandidater. Det finns många arbetsförmedlare som är hjältar när det gäller att hjälpa dessa ungdomar, men uppdraget är så brett att det blir ineffektivt och beroende av enstaka individer. I Arbetsförmedlingens och Försäkrings­kassans gemensamma rapport om förstärkt samarbete för bland andra unga med aktivitetsersättning, kan vi konstatera att efter åtgärdspaket har 33 procent av ungdomarna kommit i arbete eller utbildning. Det är för lågt tycker vi. Vi efterlyser en förenkling av regelverk och att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att använda partners, statliga, kommunala och kommersiella aktörer, som kan vara smalare men då också fokuserade och vassa.

På Novare Peritos har vi sedan 2012 arbetat med att slussa ut unga människor (under 30 år) i arbetslivet. Vår modell bygger på att vi under ett år coachar ungdomarna och deras framtida arbetsgivare inför ­insteget på arbetsmarknaden, men också när de väl är på plats. För en del ungdomar kan det vara svårt att genomföra en normal anställningsintervju, för andra kan det finnas andra sociala och praktiska problem att överkomma. Vi hjälper dem med det och lär deras framtida arbetsgivare att möta några nya frågor. För en del kan stödet vara omfattande, för många handlar det om att komma till rätta och in i rutiner på arbetsplatsen.

På detta sätt har vi hittills slussat igenom cirka 250 unga genom vårt introduktionsprogram. Men det vi verkligen är stolta över är att över 70 procent gått vidare till en fast anställning. Vi har hittat en modell där unga människor integreras in i arbetslivet.

Vi vill fortsätta kämpa för varje ung människa som tvingas in i en isolerad och hopplös förtidspension. Det är många underbara människor som vill göra rätt för sig, betala skatt, skaffa bostad och familj. Nu hoppas vi att 2017 blir året då ökad dialog och samordning mellan alla goda krafter bidrar till en ljusare framtid för dem som står inför de allra mörkaste utsikterna på arbetsmarknaden. De förtjänar det!

Gunilla Fransson

vd Novare Peritos

Fredrik Hillelson

ordförande Novare Peritos

Lars Kry

ledamot Novare Peritos

Fotnot: Kognitiva funktionsvariationer är när hjärnan inte

klarar att samordna alla signaler. Personen vill men kan inte.