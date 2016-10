Amber Rudd i spetsen för kampen mot utländsk arbetskraft Foto: WENN.com

Daniel Hannan är en konservativ MEP som längre än någon annan kämpat för det brittiska utträdet ur EU.

Men i likhet med en hel del andra Brexit-anhängare börjar han nu bli oroad över vad han ställt till.

Torypartiets kongress signalerade ekonomisk vänterkurs, nationalism och en radikal politik mot invandring.

Katrine Marçal skriver i Aftonbladet idag

Storbritanniens premiärminister tycker att det är ett problem att 25 procent av alla läkare i Storbritannien är invandrare.

Snart ska det bli andra bullar.

– Ja, det kommer att finnas personal från utlandet under en övergångs­period – innan vi har hunnit träna upp fler brittiska läkare, sa Theresa May förra söndagen.

Några dagar senare föreslog inrikesminister Amber Rudd att brittiska företag skulle tvingas publicera listor på hur många av deras anställda som inte kom från Storbritannien.

Det här var även veckan när nio ­akademiker från London school of economics fick höra att utrikesdepartementet inte längre ville ha deras hjälp. Personer som inte är brittiska med­borgare ska inte längre användas som experter gällande brexit, Storbritanniens kommande utträde ur EU.

Daniel Hannan har ganska patetisk artikel i Financial Times (ft.com) där han söker bortförklara det mest uppenbara, nämligen att Brexitfolkomröstningens resultat sammanhänger med en opinion mot invandrare.

Hannan hävdar – smått löjeväckande – med hänvisning till några opinionsundersökningar att Brexitopinionen handlade om något mera högtravande och idealistiskt, nämligen att i största allmänhet önska att brittiska beslut ska tas i landet.

Hannan har vad jag vet aldrig argumenterat för att Storbritannien ska lämna FN eller Natoeller de många andra internationella organ man är med i och som innebär att den nationella suveräniteten inte är total.

Hannan har också alldeles uppenbart inte lyssnat på Nigel Farage och UKIPs mångåriga, råa kampanjande mot invandrare.

Han avslutar sin artikel med en from förhoppning och ett litet varningsord:

On leaving the EU, we shall have an opportunity to maintain our trade with our European allies while opening our markets to the rest of the world. We can become a global entrepôt: free-trading, deregulated, competitive. But, if we insist on seeing the referendum as a vote for nativism and protectionism, we shall lose that opportunity. Worse, we might truly become the meaner country that pro-Europeans kept talking about during the campaign.

Det är säkert bra med idealister, men naivitet kan ställa till med rejäla bekymmer.

Om Hannan lyssnat på torykongressen skulle han ana att toryregeringen är inställd på att leda landet i en helt annan riktning än han hoppats i alla dessa år.

Sancta simplicitas.

PS En annan naiv Brexit-kampanjstjärna, Steve Hilton, rasar i dagens Sunday Times mot toryregeringens kurs.