Debatten om handelspolitiken klarade de inte av att ta Foto: Carolyn Kaster

Ibland känner jag mig orolig över inför tanken på att handelspolitik på allvar skulle kunna bli en politisk stridsfråga i Europa.

Det fanns inslag i den brittiska Brexitdebatten och det finns inslag i fransk och tysk inrikespolitisk debatt som ibland pekar i den riktningen.

Annat är det i USA. Förra årets presidentvalskampanj präglades av att båda de stora partierna inbillade sina väljare att det finnas något enkelt trix typ smarta handelsförhandlingar som skulle föra åter USA till 1950-talets verklighet.

Bilden av att USA är så mäktigt att landet kan styra hela världesekonomin präglade Donald Trumps valkampanj. Han utlovade ”jobben åter” till landets gamla industriområden.

En viktig del av den agitationen utgjordes av en rapport från professor Gordon Hanson och hans kollegor om hur förödande Kinas ekonomiska frammarsch varit för dessa gamla amerikanska industriområden.

Jag har precis lyssnat på en mycket bra podcastintervju med Hansen. Den avslöjat hur falska förutsättningarna för den amerikanska debatten är och hur fel de haft som använt han arbete som argument för en protektionistisk politik.

It was “the paper that shook the world of economics,” according to Bloomberg. The paper, written by David Autor, David Dorn and my guest today, Gordon Hanson, introduced the “China trade shock” into the lexicon and gave the narratives of disintegrating American manufacturing and loss of American jobs – whether seen in campaign trail rhetoric, or in books like Hillbilly Elegy – a hard economic edge. So, now that we know that the China Shock happened, that it dramatically cut American employment, that even those who lost jobs went on welfare and those who kept them took permanent pay cuts, the question is: what now?

Gordon Hanson specializes in the economics of international trade, international migration and foreign direct investment. He holds the Pacific Economic Cooperation Chair in International Economic Relations at UC San Diego, and has faculty positions in the Department of Economics and GPS, where he also is director of the Center on Global Transformation. He is the acting dean of the School and is presently a research associate at the National Bureau of Economic Research, a member of the Council on Foreign Relations and co-editor of the Journal of Economic Perspectives.

Intervjuare är AEIs briljante James Pethokoukis.