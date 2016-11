”Det behövs alternativ för gymnasiets avhoppare”

Det borde vara möjligt att erbjuda alternativa former för gymnasielärande, inom folkhögskolor såväl som i arbetslivet, skriver artikelförfattaren som är kritisk till Gymnasieutredningen. Foto: Gorm Kallestad/TT

DEBATT | GYMNASIET

Den gymnasieutredning som nyligen har presenterats tacklar ett avgörande problem. Vi behöver skapa bättre möjligheter för våra unga att uppnå gymnasieutbildning. I dag är det ungefär en tredjedel av ungdomarna som inte uppnår målen i gymnasieskolan efter tre års studier. Ser vi till åldersgruppen 20-24 år är det fortfarande cirka 15 procent som inte har klarat en gymnasieutbildning. Det handlar om ungefär 95 000 individer i de aktuella åldrarna.

Effekterna av att inte ha klarat utbildningen är lika tydliga som negativa. Andelen sysselsatta i åldersgruppen 20-24 år som inte har klarat en gymnasieutbildning är mer än 20 procentenheter lägre än för åldersgruppen som helhet. Andelen arbetslösa i samma åldrar utan gymnasieutbildning uppgick till 37 procent förra året jämfört med 14 procent för gymnasieutbildade. Med hög arbetslöshet följer flera sociala risker, svårigheter att få en egen bostad, urholkade nätverk och tilltagande ohälsa.

Samtidigt ska det betonas att flertalet medlemsländer inom EU står inför likartade utmaningar. Det handlar om att hitta vägar för unga som inte uppnår utbildningsmålen. Flera länder, till exempel Finland, har introducerat utbildningsgarantier för unga utan fullständig gymnasieutbildning. Andra länder har valt att gå längre och etablerat en förlängd utbildningsplikt upp till 18 års ålder, till exempel England, Tyskland och Nederländerna.

Gymnasieutredningens förslag går i huvudsak ut på att öka olika aktörers ansvar för att unga ska klara övergången från grundskolan till gymnasieskolan, och också fullborda gymnasieutbildningen. Kommunernas skyldigheter ska bli tydligare än i dag. Dessutom lyfter man fram de enskilda elevernas, och inte minst, föräldrarnas ansvar starkare än tidigare.

Huvudlinjen i gymnasieutredningen är således att alla ska gå vägen via gymnasieskolan och ges bättre förutsättningar att klara en gymnasieutbildning. Titeln på betänkandet är också ”En gymnasieutbildning för alla”. Det är naturligtvis en lovvärd ambition. Alla insatser för att förbättra studieförutsättningarna, till exempel genom att höja kvaliteten på introduktionsprogrammen, måste välkomnas.

Samtidigt måste det sägas att utredningen underskattar betydelsen av kompletterande insatser för att göra det möjligt för fler än idag att klara en utbildning på gymnasial nivå. Utredningen avvisar tankar på ett gymnasieobligatorium. Man vill inte heller föreslå en förlängd utbildningsplikt. Det är här man kan se att förslagen haltar. Å ena sidan betonas gymnasieskolans övergripande ansvar och man specificerar förstärkta skyldigheter för kommuner och föräldrar för att underlätta ungas gymnasieutbildning. Å andra sidan förblir gymnasieutbildning en frivillig utbildningsform.

I praktiken betyder detta att ungdomar ska ha rätt att välja bort gymnasieskolan och utbildning på gymnasial nivå. Trots allt tal om förstärkt stöd och ökade skyldigheter föreslås inga verktyg för att tvinga fram ett högre utbildningsdeltagande bland de 18- och 19-åringar som i dag inte deltar i utbildning och inte har klarat av studierna i gymnasieskolan. Arbetsförmedlingen kommer alltså fortsätta att ta emot unga från 16 års ålder och uppåt inom ramen för Jobbgarantin för unga, utan att det ställs några krav på att dessa unga ska hänvisas till aktiviteter med utbildningsinnehåll. Samma sak gäller arbetsmarknadsenheterna i kommunerna.

Det är beklagligt att utredningen så starkt binder det kommunala aktivitetsansvaret till gymnasieskolan. Det kommunala aktivitetsansvaret regleras i skollagen och täcker unga upp till 20 års ålder som inte har klarat en utbildning och inte heller bedriver studier. Det borde vara möjligt att erbjuda alternativa former för gymnasielärande inom ramen för ett aktivitetsansvar, inom folkhögskolor såväl som i arbetslivet. Folkhögskolorna är redan i dag i praktiken en ungdomsutbildning. 56 procent av deltagarna på den allmänna kursen är under 25 år, 72 procent är under 30 år. Folkhögskolorna med sin speciella pedagogik, sitt fokus på små studiegrupper och individuellt anpassad studiegång, ger goda förutsättningar för unga som inte funnit sig tillrätta i gymnasieskolornas mer anonyma studiemiljöer.

Det finns också anledning att peka på behovet av flera parallella vägar inom yrkesutbildningen. I våra grannländer Danmark och Norge har man introducerat yrkesutbildningar på lägre nivå, men som leder till färdigutbildning och som utformas och genomförs i samverkan med företag och fackliga parter. I gymnasieutredningen saknas tyvärr initiativ för att möjliggöra kvalitativa lärlingsutbildningar som alternativ till den nuvarande yrkesintroduktionen, som i huvudsak har en studieförberedande karaktär.

Avslutningsvis finns det anledning att betona att den ensidiga uppmärksamheten på gymnasieskolan framstår som lite otidsenligt i en tid när vi talar om betydelsen av det livslånga lärandet. Utbildningsdebatten handlar allt mer om att vi ska synliggöra och validera lärande som sker i olika former och olika sammanhang. Gymnasieutredningen innebär i det avseendet ett steg tillbaka till ett formellt och skolifierat perspektiv på lärande.

Jonas Olofsson

professor

Malmö högskola

