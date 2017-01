Xi Jingping till Davos Foto: Luis Hidalgo

Fareed Zakaria konstaterar i sin Washington Post-krönika idag att Donald Trump kan vara det bästa som hänt de kinesiska makthavarna på länge.

Looking beyond Trump’s tweets, Beijing seems to have concluded that his presidency might well prove to be the best thing that’s happened to China in a long time.

Trumps agumentation för isolationism och protektionism skapar oanade öppningar för Kina.

På Davosmötet i nästa vecka kommer Kinas president att delta. Det är första gången en kinesisk president gör så. Trump-administationen tycks inte närvara alls.

Trump has only made sneering references to globalism and globalization, and no senior member of his team currently plans to attend.

Zakaria ger i krönikan en rad andra exempel på kinesiska geopolitiska framstötar.