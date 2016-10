Som en liten prick inledde planeten Venus den 8 juni 2004 ett sextimmars kravlande över solskivan. Foto: Drago Prvulovic

Två gånger om dygnet lyssnar jag på BBC Global News. Då får man både veta en del om sådant man läser om eller hör talas om på annat håll, men ibland dyker det upp nyheter och diskussioner som ger alldeles ny kunskap.

Ta t ex detta med klimatet på planeten Venus.

“Many of the same tools we use to model climate change on Earth can be adapted to study climates on other planets, both past and present,” said Michael Way, a researcher at GISS and the paper’s lead author. “These results show ancient Venus may have been a very different place than it is today.”

Venus today is a hellish world. It has a crushing carbon dioxide atmosphere 90 times as thick as Earth’s. There is almost no water vapor. Temperatures reach 864 degrees Fahrenheit (462 degrees Celsius) at its surface.

462 grader Celsius är ju inte så trevligt, men eng gång var klimatet på Venus så som det är nu på jorden om jag förstod saken rätt.

Det mest intressanta var dock att det i inslaget framkom att den modell för klimatanalys som använts är möjlig att använda också på jorden.

Så om någon miljard år är klimatet här på jorden som nu på Venus.

Sökandet efter en alternativ planet för jordinvånarna i framtiden fortsätter, rapporteras det.