Var hemlig och gläds. Vandringar i William Butler Yeats poetiska världar

William Butler Yeats. Irländare, poet, visionär och ockultist. Han räknas som en av det anglosaxiska språkets största författare och fick Nobelpriset 1923, men nämns ändå inte ofta. Mest läst är kanske den apokalyptiska dikten ”Återkomsten” från 1919, vars inledning ofta citeras (här i Carl-Johan Malmbergs tolkning):

I världens virvel vänder falken sig

Och kan ej höra falkeneraren

Allt faller sönder, centrum håller ej;

Ren anarki släpps över världen lös,

En blodmängd tidvåg lösgör sig, och överallt

Dränks oskuldens högtidlighållande:

De bästa saknar övertygelse

Medan de sämsta fylls av hätsk passion.

William Butler Yeats cirka 1925. Foto: Rue des Archives / IBL

Även i Sverige har det varit märkligt tyst kring Yeats. Bland poeterna är det nog bara Håkan Sandell som vandrat i hans fotspår, men nu tycks det mornas renässans. Nya översättningar görs och med Carl-Johan Malmbergs ”Var hemlig och gläds” publiceras den första boken om Yeats på svenska.

De som läst Malmbergs William Blake-bok från 2013 vet att han arbetar i en arts and crafts-tradition där hantverket är lika viktigt som innehållet, så är det även med Yeats-boken – som kan ses som en korresponderande pendang till Blake-verket. Allt från Annika Lyths formgivning av omslaget till inlagan, de sidoställda fotnoterna och själva huvudtexten är vackert för ögat – och som alltid med Malmberg är innehållet gediget, personligt och omsorgsfullt disponerat. Metoden kan enkelt sammanfattas: biografin betyder inget, poesin är allt.

Därför närmar vi oss Yeats genom dikten och dess olika teman medan människan William hamnar lite i bakgrunden. Texten talar desto tydligare, dock alltid med flera tungor. Malmberg återger ett fint resonemang han hade med Ulf Linde om detta. Linde kritiserade honom för att vara tveksam i sina tolkningar av Blake, medan Malmberg kontrade med att poesi erbjuder läsaren friheten att ställa olika motstridiga tolkningar mot varandra. Poesi är den friheten.

Ett av de allra bästa kapitlen i boken är också det som vänder och vrider på ”Återkomsten” på alla upptänkliga sätt. Dikten skildrar en värld som går under medan en annan snart kommer födas, och den första associationen går till den kristna föreställningen om Jesu återkomst på jorden – men varelsen Yeats tänker sig ska anlända är inte frälsaren, utan ett vilddjur. De sista raderna i dikten lyder: ”And what rough beast, its hour come round at last, / Slouches towards Bethlehem to be born?” (på svenska; Och vilket vilddjur som väntar på sin stund / Släpar sig mot Betlehem för att bli född?)

Är besten resultatet av en kultur som urartat och löpt amok i enlighet med Yeats cykliska historiefilosofi? Gör kanske dikten på ”irländskt” vis uppror mot den engelska upplysningens modeller för historien som framåtskridande? Eller var det snarare den ryska revolutionen 1917 han hade i åtanke? Man kan också tänka sig att Yeats iklär sig rollen av orakel och vill att vi ska betrakta dikten som en profetia. Slutligen föreslår Malmberg att den kanske handlar om poeten själv, ”havande med dunkel och farlig poesi”, som skildrar ett epifaniskt ögonblick när dikten föds på nytt.

På det här viset avlockar Malmberg varje enskilt ord i verket betydelse och öppnar upp för en oändlig läsrikedom. Att följa hans tankar är att metodiskt låta sig invigas i Yeats bildvärld. Slöja för slöja faller. Det är en ren njutning.

Min enda kritiska invändning är att Malmberg som så många före honom utelämnar Yeats ockulta sida, kanske för att göra honom mer rumsren än han egentligen var. Yeats upptogs i kulten Golden Dawn 1890, arrangerade seanser och var i decennier besatt av spiritism och rosenkreutzeri. Hans lyrik knyter an till folksaga, keltisk mytologi och muntlig recitation, och han betraktar sig själv som en bard – en förmedlare av högre insikter. Är det ens möjligt att förstå honom utan kunskap i den esoteriska traditionen? Jag tror inte det. En dikt som ”Återkomsten” är full av ockulta referenser, på gott och ont. Jag hade gärna även sett dem avlockas sina betydelser.

Men Malmberg blandar och ger de Yeatska korten efter eget skön, och precis som med Blake-boken blir det inte bara fantastiskt, det blir också ett manifest – en hyllning till poesins livgivande kraft, till det eldfängda hos människan, till friheten och glädjen. Jag kan inte annat än fröjda mig!

William Butler Yeats, poeten, visionären och irländaren däremot, ja, han förblir hemlig in i det sista.

Gabriella Håkansson