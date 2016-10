”Det är alldeles för jävligt”

”Bättre än så här blir det inte”

"Det här var ju extremt roligt. En av världens största musikaliska hjältar får världens finaste litteraturpris. Bättre än så här blir det inte. Äntligen träder Svenska Akademin ner från sin elfenbenstron och belönar en folklig trubadur, älskad över hela världen. Det här betyder mycket för oss andra sångskrivare, det spiller över även på oss och det vi gör. Tror det är extra roligt för mig som översatt så många av hans sånger. På mitt senaste album, Ring i alla klockor, har jag gjort en ny översättning av Dylans: “Ring Them Bells”. Jag har lyssnat på Bob Dylan nästan hela mitt liv, allt började med en LP-skiva från 1966 i present till min bror. Min absoluta favoritsång är: Sad eyed lady of the lowlands."

Mikael Wiehe, musiker och artist

