Sverige behöver satsa nya miljarder på att stärka försvarsförmågan i ett allt osäkrare omvärldsläge, skriver Mats Johansson.

De låter sig inte luras; försvarsminister Hultqvist och ÖB Bydén på Natos toppmöte i Warszawa i somras. Foto: Wiktor Nummelin/TT

Kremls härskare har hållit sitt jultal (1/12) utan större uppmärksamhet i omvärlden än att utländska korrespondenter i Moskva rapporterade att framträdandet kändes avslaget och utan nyheter. Givet de pågående krigen var frånvaron av utlandet anmärkningsvärd.

Man kan i och för sig förstå att den ryskstödda masslakten i Syrien lika litet som det långsamma dödandet i Ukraina är något att sälja till hemmapubliken i juletid. Kanske är det också en signal om att det patriotiska jublet börjar att klinga av under trycket från en mer påtaglig inrikes verklighet med fallande reallöner. Den ryska ekonomin går inte alldeles lysande i brist på tillväxtmöjligheter, med sjunkande oljeinkomster som tömmer reserverna och med en frånvaro av reformer i en maktstruktur som inte låter sig reformeras.

Hur detta påverkar det ryska rustningsprogrammet har varit ett populärt debattämne de senaste veckorna. Vid Utrikespolitiska institutets senaste seminarium i en serie till 25-årsfirandet av Sovjetunionens fall, Political and Economic Trends in Russia, betonade Carolina Vendil Pallin vid FOI att de förändringar i den ryska militärbudgeten som visas upp för omvärlden måste ses på lång sikt, 5-10 år framåt i tiden, och dessutom vägas mot den mer ogenomskinliga finansiering som döljs i fonder för rustningsindustrin. Hur FOI gör avvägningen visas inom kort när dess studie i ämnet publiceras.

För de ansvariga i den svenska försvarsmakten kan önsketänkande om motståndarens resurser inte ligga till grund för planeringen och omvärldsanalysen. Det framgår av dess nyligen offentliggjorda perspektivstudie som utgår från fyra ”centrala förhållanden vilka tillsammans belyser behovet av att utveckla Försvarsmakten”. Med dess egna ord:

Ryssland planerar att fortsätta öka sin militära förmåga i perioden efter 2020. Samtidigt kommer, med nuvarande svenska försvarspolitiska och ekonomiska ambitionsnivå, Försvarsmaktens förmåga att nedgå i samma period.

Den militära operationsmiljön i Östersjöområdet bedöms i perioden 2025-2035 förändras när det gäller ett angrepps syfte, omfattning och karaktär.

Sverige blir oundvikligen påverkat om en väpnad konflikt i Östersjöområdet bryter ut.

Hybridkrigföring riktar sig mot hela samhället samtidigt som samhällets sårbarhet ökar.

Siffror från Riksdagens utredningstjänst bekräftar den relativa anslagsförsämringen under de närmaste åren. I kronor ökar försvarsanslagen från i år 43 miljarder kr till 50 miljarder kr 2020, men i andel av BNP minskar de från 1,01 till 0,99 procent, alltså mindre än hälften av det genomsnitt som västländerna kommit överens om att sträva efter.

Det utesluter inte att det finns pengar till vissa förstärkningar av enstaka svaga punkter i vår avskräckningsförmåga, men inte behövs det någon ny försvarsberedning för att förstå att den rödgröna regeringen är på fel väg trots vunna insikter i omvärldsläget. Anden (Peter Hultqvist) och handen (Magdalena Andersson) rör sig inte i samma riktning.

Påståenden i svenska medier att ”fred i vår tid” nu kan inledas eftersom Kreml skulle ha skurit ner försvarsbudgeten styrks allra minst om man utöver de konventionella styrkeförhållandena lägger utvecklingen på kärnvapenområdet. Tvärtom, tror Stephen Blank i en artikel i Eurasia Daily Monitor, att Ryssland skiftar till nya vapen för offensiv snarare än avskräckning.

För att inte tala om ytterligare en dimension av kriget i form av den framgångsrika ryska offensiv vi redan känner resultaten av, desinformatsia. I Keir Giles nya studie i ämnet, The Next Phase of Russian Information Warfare (Stratcom), betonas att det inte längre handlar om att avslöja enstaka troll på nätet. Som fallet Trump visar är lögnindustrin nu en integrerad del av västerländsk opinionsbildning via tjattret i de asociala medierna.

För dem som ändå inte förstår allvaret i situationen utan låter sig förblindas av tal om russofobi odlad av en Natolobby med särintressen i vapenindustrin rekommenderas Keir Giles studie från i våras, Russia’s ‘New’ Tools for Confronting the West, för Chatham House.

Inte för att man blir lugnare av läsningen men kanske bättre förberedd på nästa fas i kriget i vårt närområde, om Trumputin tar över och EU bryter samman efter ett hyggligt stabilt kvartssekel.

MATS JOHANSSON är ordförande i tankesmedjan Frivärld och redaktör för SvD Säkerhetsrådet. Hans debattbok Kalla kriget 2.1 - Onda imperiets återkomst finns nu i uppdaterad pocketversion.