Depp "mest överbetalde" skådespelaren

Listan sammanställs genom att kombinera skådespelarnas löner i deras senaste filmer med de uppskattade produktionskostnaderna och biljettintäkterna.

Efter att ha medverkat i filmerna "Alice i spegellandet", "Black mass" och "Mortdecai" tjänade Depp endast in 2,8 dollar åt filmbolagen för varje dollar han fick i lön.

Tvåa och trea på listan är Will Smith (5 intjänade dollar per dollar) och Channing Tatum (6 intjänade dollar per dollar).

Enda kvinnan på årets lista är Julia Roberts, på plats nio, med 10,8 intjänade dollar per dollar.