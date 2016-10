Demonstranter för och emot brexit, utanför High Court i London. Foto: Matt Dunham/AP

Agenda är ett fint, pretentiöst ord för dagordning. Om valet av ämnen i partiledaredebatten i Agenda för en vecka sedan avspeglar den politiska dagordningen i Sverige så bekräftas bilden av ett närsynt och inåtvänt land. Ett land utan Europapolitik. Ett land där Europa är en blind fläck både för redaktörer och partiledare.

Den som lyfter blicken en aning upptäcker att det EU som Sverige faktiskt är en del av befinner sig i en existentiell kris och att Sveriges traditionellt viktigaste partner Storbritannien håller på att lämna EU. Skulle det inte varit på sin plats att fråga ut partiledarna om hur de förhåller sig till brexit? Har Sveriges politiska ledare någon linje i detta drama? I så fall vilken?

Det är bekvämast för partiledarna att slippa undan frågor om brexit, men det är verkligen inget argument för journalisterna att försumma att ställa dem.

Medan Sveriges partiledare träter om det parlamentariska läget om två års tid så förändras världen. Helt avgörande för Europa och för Sverige är att Storbritanniens konservativa premiärminister Theresa May lagt fast målet om en hård brytning med EU med startpunkt om ett halvår. Trots varningarna från det brittiska näringslivet, inklusive Industriförbundet (CBI).

I Sverige fortsätter strutspolitiken. Här talar man om EU som de andra, inte som vi.

Den hårda linjen innebär en konfrontationskurs med oöverskådliga konsekvenser både för Storbritannien och för EU. Den intresserade rekommenderas de övergripande analyserna i förra veckans nummer av The Economist (The road to brexit).

Den frontala kulturkrock som väntar dämpas inte av attityderna på EU-sidan. I Berlin och Paris hörs oförsonliga tongångar och i EU:s institutioner i Bryssel bildas nu de team som skall leda förhandlingarna med Storbritannien. EU-parlamentets chefsförhandlare blir den förre belgiske premiärministern, liberalernas gruppledare Guy Verhofstadt. En stridbar federalist som länge varit som ett rött skynke för britterna.

En mer anonym belgisk diplomat har ansvaret i Ministerrådet medan Jean-Claude Juncker för EU-kommissionens räkning utsett ett annat kontroversiellt namn: Michel Barnier, tidigare EU-kommissionär och fransk utrikesminister. Barnier, som jag känner väl, blir en mycket hård nöt att knäcka för de brittiska förhandlarna. En envis och seg bergsbestigare från Alperna som med djup detaljkunskap alltid håller sig till sitt rutmönstrade papper, företrädesvis på franska.

Inget av de centrala löften som förespråkarna för brexit gjorde inför folkomröstningen i juni kommer rimligen att kunna infrias. Därför väntar nu ett par års omskakande, hårda politiska bataljer i Storbritannien och i Europa. Men i Sverige fortsätter strutspolitiken. Här talar man om EU som de andra, inte som vi.