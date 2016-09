Redan på 1950-talet uppstod en livaktig debatt kring risken för att robotar och digital teknologi ska göra människan överflödig. Romanen ”Sagan om den stora data­maskinen”, som fysikern och sedermera Nobelpristagaren Hannes Alfvén skrev för 50 år sedan, gav också uttryck för i stort sett samma rädslor för det digitala som vi hyser än idag.

Datorn Pegasus 2 från 1959. Foto: Alex Segre/IBL

I början av sommaren ersatte 115 biljettstolpar – eller plattforms­validatorer som de korrekt heter – längs Tvärbanan och Nockebybanan nästan lika många konduktörer. I dags- och lokaltidningar har man kunnat läsa om hur automatiseringen av Stockholms lokaltrafik nu gått in i en ny fas. I intervjuer med resenärer märks en påtaglig oro och upprördhet över konduktörernas försvinnande. En kvinna utrycker en rädsla för att hennes ”enda mänskliga kontakt på sin resa med spårvagnen nu kommer försvinna” och tycks helt glömma bort att spårvagnarna utöver konduktörerna är fyllda av mänskliga medresenärer att möta.

På sociala medier är känslorna än mer svallande och i Facebookgruppen ”Rör inte min konduktör” lyder den beskrivande texten: ”Vi anser att konduktörer ska finnas kvar på lokalbanorna för att maskiner inte kan ersätta den service och trygghet människor kan ge!”

Visst nämns konduktörerna i alla dessa artiklar och inlägg på sociala medier, ja de står till och med i fokus, men synar man den bakomliggande argumentationen så märker man ganska snabbt att det inte är de enskilda individerna, de drygt 100 friställda arbets­tagarna, som man värnar om. Inte heller tycks det handla om en rädsla för att i förlängningen själv riskera att förlora sitt jobb i automatiseringens spår.

Nej, rädslan tycks snarare handla om en mer grundläggande ontologisk insikt: att människan (konduktörerna) skulle kunna bytas ut mot automatiserade robotmaskiner (de digitala biljettstolparna) och därmed bli helt överflödig.

Eller som det något tillspetsat formuleras i ”Sagan om den stora datamaskinen: En vision” från 1966: ”Det finns väl ingen som tror att människorna kommer att helt bortrationaliseras. Även om människorna av idag inte gör någon nämnvärd nytta i samhället, vill datorna säkert inte avskaffa dem.” Romanen med den ostentativa titeln har nyligen återutgivits på det lilla förlaget Nill­editions och försetts med ett fylligt efter­ord av konstnären Anna Lundh.

Författaren till boken, Olof Johannesson, visade sig snart efter utgivningen vara en pseudonym för den svenske fysikern och sedermera Nobelpristagaren Hannes Alfvén. Romanen är skriven som en historisk krönika utifrån en position förlagd till en ”avlägsen framtid” och berättelsen börjar i förhistorisk tid, det vill säga den ”fördatiska tiden”, och rör sig via ”dataåldern” och ”sym­biostiden” fram till bokens nutid. Alfvén experimenterar med ett ramverk som utgår från en alternativ skapelseberättelse där datorn ställs i centrum för utvecklingen:

I ett litet laboratorium – somliga ­påstår att det var ett gammalt stall som ombyggts – stod några män i vita rockar och tittade på en liten till synes obetydlig apparat med några signallampor som blinkade som stjärnor. Några grå pappersremsor med hål i matades in, och andra remsor kom ut.

Men som titeln anger rör det sig även om en vision skriven för 50 år sedan – trots att det kanske egentligen rör sig om en dystopi när man på bokens sista sidor förstår att det inte är en människa som återger bokens handling, utan en dator. Likväl är det frestande att jämföra Alfvéns förutsägelser med dagens digitala teknologi.

Och visst finns det ett flertal mycket slående beskrivningar av den framtida datorteknologin som med förvånansvärd precision har slagit in. Till exempel kan man läsa om ”teletotalen”, ”en kombination av automattelefon, ­radio och TV” som via datorerna sammankopplar människorna med varandra för att underlätta den personliga kontakten – en lösning som givetvis för tankarna till dagens internetbaserade kommunikation via Skype och Messenger.

Eller ”minitotalen”, den inkarnation av dagens digitala smartwatches ”som bars i stället för gamla tiders armbandsur” och stod i en konstant kontakt med ”ett fast nät av stationer”.

Det är förstås både lätt och lockande att enbart uppehålla sig vid bokens framsynta sidor, men man gör nog klokt i att inte tillskriva förutsägelserna allt för profetiska krafter. Gör man sig till medium för fram­tidens medieteknologier kommer alltid någon förutsägelse slå in eller påminna om något som senare kommer att konstrueras.

Ett annat sätt att närma sig boken skulle i stället vara med en mediearkeologisk infallsvinkel. Genom att placera boken i en medie- och kulturhistorisk kontext kan vi få perspektiv på vår egen samtid.

Tematiken med människan som blir överflödig i en allt mer teknologiserad omvärld har sina historiska rötter långt före den digitala teknologins genomslag. Ett exempel kan sökas i den industriella revolutionen och de samhällsförändringar som uppfinnandet av ­exempelvis ångmaskinen och vetenskapliga experiment med elektricitet medförde under 1700- och början av 1800-talet. Till de klassiska exemplen hör Mary Shelleys ”Frankenstein” (1818) och E T A Hoffmans ”Sandmannen” (1816) som båda på olika sätt förhåller sig till tematiken människa–maskin och undersöker olika former av gränsöverskridanden mellan original och kopia, naturligt och konstgjort.

Men dröjer vi i stället kvar vid den mer specifika automatiseringsrädsla som idag är så intimt förknippad med den digitala teknologin blir det historiska tidsspannet betydligt kortare. Den första moderna digitala datorn, Eniac, ser dagens ljus under mitten 40-talet, och redan tio år innan ”Sagan om den stora datamaskinen” kom ut, år 1956, kunde man följa den första automationsdebatten i Sverige. För övrigt samma år som en dator beskrivs för första gången i ett svenskt skönlitterärt verk, i Harry Martinsons rymdepos ”Aniara” (som Alfvén troligen tagit stort intryck av när han skrev sin saga).

I Expressen-journalisten Lennart ­Edbergs bok ”Automationen. Den nya robottekniken och hur den verkar” från 1956 gestaltas den nya digitala teknologin, hur den fungerar och inom vilka områden i samhället den kan tänkas tas i bruk. Även om Edbergs bok överlag får beskrivas som saklig, med en viss slagsida mot teknikoptimism, framställs den nya digitala teknologin gärna med ord som ”fantastisk”, ”egendomlig” och ”oförklarlig”. Adjektiv som snarare triggar fantasin än bidrar till konkret förståelse.

Vid ett par tillfällen tar Edbergs ­formuleringslust över fullständigt, intressant nog ofta i de passager där han beskriver de potentiellt negativa konsekvenserna av den nya teknologin. Som i bokens förord, där det står: ”En ny ­sökande börjar anmäla sig på arbetsmarknaden. Det är roboten – den hel­automatiska, självstyrande och självkorrigerande maskinen som ersätter mänsklig arbetskraft. Robotarna marscherar upp under det stolt klingande fältropet ’automation’.”

I antologin ”Automationens tids­ålder” från 1957 kan man på baksidestexten läsa att hela ”mänsklighetens framtid” står på spel, samt om ”möjligheten att konstruera automatiska maskiner som har människohjärnans egenskaper”. Så när Alfvén tio år senare skriver att ”det blev datorerna som möjliggjorde automationen av fabrikerna” och att ”allt fler av arbetarna bortrationaliserades”, förstår vi var han hämtat sin inspiration, helt enkelt från sin egen samtids kulturdebatt och facklitteratur.

Vad som för en läsare idag lätt framstår som en science fiction-fantasi har helt enkelt sin grund i samhällets då ­rådande diskurs om den digitala teknologin.

Alfvén introducerar förutom automatiseringstematiken också ett ­annat, mer materiellt förankrat spår i boken som har att göra med datorns hårdvara och vilka bestånds­delar den är uppbyggd av. Vid sidan av den alternativa skapelsemyten leker han med idén om datorns evolutionära progression och att denna skulle vara nära sammanlänkad med den biologiska evolutionen och de ”geologiska processer” som tidigt i jordens utveckling genererade de mineraler som utgör oumbärliga beståndsdelar av den digitala tekniken: ”Våra skalder, särskilt de som är vad man brukar kalla mystiker, vill gärna betrakta tiden efter jordens tillblivelse som ett av naturens väldiga försök att direkt alstra datorna.”

När detta komplicerade evolutionära steg inte lyckas får naturen börja med en enklare uppgift, nämligen att alstra liv. Och det är så man sedan kommit att förklara livets och människans uppkomst, som ett mellanled i naturens strävan att skapa datorerna. Att datorernas sätt att fungera ofta beskrivs som ett system som påminner om människans nervsystem ska alltså inte tolkas som en liknelse eller metafor som vi påfört teknologin för att förmänskliga den, utan är i själva verket ett naturligt led i den evolutionära processen.

Fakta som fiktion och fiktion som fakta. Det kan ju tyckas märkligt att vi har ett så kort historiskt minne i relation till den teknologiska utvecklingen.

Men kanske är det så att den tematik och metaforik som först presenteras i vetenskapsartiklar och kulturdebatt och sedan dör bort som en dagslända i stället approprieras av skönlitteraturen som införlivar den i vårt kulturella minne, där den kan återbrukas som en trop var gång vi tycker oss behöva den. Då kan vi återskapa samma fiktioner om och om igen i stället för att verkligen försöka förstå den digitala teknologin och hur vi på ett mer genomgripande plan kan samexistera med den.

Tänkande datorer, automatiska ­robotar, teletotal och minitotal finns ju inte på riktigt. Och människan har ju trots allt inte blivit överflödig. Eller hur var det?