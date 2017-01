Det krävdes en professor för att sätta fart på de krångliga titlarnas avskaffande. 1967 blev Bror Rexed generaldirektör för medicinalstyrelsen, men ville inte kännas vid någon av sina titlar. Foto: Owe Sjöblom/TT

Sommaren 1967, det var ”Summer of love”. Fri kärlek, öppenhet och framtidsoptimism låg i luften – bort med allt gammalt förlegat och in med det nya, moderna!

I början av juli släppte The Beatles låten “All you need is love”. Samma vecka fick svenska medicinalstyrelsen en ny generaldirektör, värmlänningen Bror Rexed. Den 4 juli 1967 rapporterade Svenska Dagbladet från hans första dag på jobbet, med förstasidesrubriken ”Du och Bror med 250”. Till Rexeds första åtgärd hörde nämligen att lägga bort titlarna med verkets alla 250 anställda, något som alltså blev starkt uppmärksammat och kom att ses som symbol för du-reformen.

Det var en reform som behövdes. Det svenska titulerandet hade under lång tid betraktats som exceptionellt krångligt. Det normala när man tilltalade obekanta var att ständigt tala i tredje person, helst med titel. Barn lärde sig att kalla vuxna för farbror och tant, lärare för fröken och magistern. På arbetsplatser tilltalade man varandra med generaldirektörn, redaktörn, fröken Svensson och så vidare.

Det var alltså detta tilltal i tredje person som på 60-talet började vika för det informella du – det var inte något allmänt niande som försvann. Butiksanställda använde damen och min herre till kunderna, som kunde nia tillbaka – ni var ett vänligt tilltal från en överordnad till en underordnad, inte tvärtom. Det minnet har förbleknat, och de som i dag glatt niar sina kunder på restauranger och i affärer menar förstås att det motsvarar ett artigt ni-tilltal i språk som franska och tyska.

Från denna tid kommer alla de egendomliga fasta fraser som finns kvar i vårt språk och som kan vara helt obegripliga för den som lär sig svenska: Hur står det till? Vad får det lov att vara? Är det till att ha varit på semester? Önskas socker till kaffet? Får jag be om notan? De är rester av en språklig strategi som gick ut på att undvika direkt tilltal och därmed slippa välja titel.

Så nog fanns det skäl att förenkla den språkliga samvaron i 1967 års Sverige. I en kraftig samhällsvåg av frigörelse och intimisering sköljdes titlarna bort på mycket kort tid. Den utvecklingen berodde inte alls bara på Bror Rexed, men nog hjälpte han till att dra ur proppen.