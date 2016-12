”Den socialistiska näktergalen” har tystnat

Gisela May. Foto: IBL

Gisela May 1924–2016

När ”die May” somnade in i förra veckan, 92 år gammal, var det en slutet på en epok.

Tillsammans med dem vars verk sångerskan och skådespelerskan Gisela May tolkade ingick hon i en specifik tysk tradition: Bertolt Brecht, Kurt Weill, Hanns Eisler, Kurt Tucholsky, Erika Mann, Paul Dessau med flera. De var tonsättare och författare som arbetade i opposition under mellankrigstiden. Upproriska, ifrågasättande, ofta varnande för hotet från en gryende fascism. Det var också deras verk som efter nazismens nederlag upphöjdes till officiell konst i den socialistiska diktaturen DDR.

Gisela May föddes i hessiska Westzlar 1924. Fadern var socialdemokrat, modern kommunist, båda konstnärligt aktiva. Hennes älskade bror dog i kriget och hennes första kärlek avrättades av nazisterna. Hon brukade berätta att hennes föräldrar i hemlighet smög åt henne förbjudna inspelningar av Brecht och Weill under hennes uppväxt som sammanföll med Hitlers år vid makten.

1951 började hon vid Deutsches Theater i Östberlin. Trots att May kommit att bli intimt förknippad med Bertolt Brecht arbetade de två aldrig tillsammans. De möttes i början av 1950-talet men May tyckte sig uppfatta att hon inte hade något att hämta där. ”Brecht föredrog, jag kanske inte ska säga bondska, men mer kraftfulla kvinnor som inte var sminkade. Och jag har alltid tyckt om att göra mig vacker.”

Först 1962 kom Gisela May till Brechts teater Berliner Ensemble som då ännu leddes av Brechts änka och medförfattare Helene Weigel. May blev Berliner Ensemble trogen i 30 år. Som skådespelare blev hon känd för sina känsliga tolkningar av komplicerade rollfigurer som, trogen Brechts tradition som hon var, aldrig lånade sig åt det sentimentala.

Men utanför Östtysklands gränser blev Gisela May mest känd som sångerska. Som en av få DDR-artister kunde May röra sig närmast fritt över landets slutna gräns och i en tid då Östtyskland var diplomatiskt isolerat kom hon i öst att kallas ”chanson-ambassadören”. Den tyska dagstidningen Süddeutsche Zeitung skriver att May på västsidan fick smeknamnet ”den socialistiska näktergalen” – men näktergal är ändå ganska långtifrån hur May faktiskt lät. Med tungrots-r som trumvirvlar, en exakthet i sången och den djupa förtrogenheten med ursprungsverken är det svårt att glömma Gisela Mays röst om man en gång hört den.

May gjorde många besök i Sverige och fick alltid lysande recensioner i SvD. När hon uppträdde på Dramaten 1971 skrev Carl-Gunnar Åhlén: ”Alla de som på torsdagskvällen hade lyckan att infinna sig på Dramaten /…/ tror jag fick sig en glimt av vad konstnärlig kvalitet verkligen kan innebära.”

Gisela May i SvD, 1968, 1971 och 1978.

Personligen må May ha varit en lojal medborgare i arbetare- och bondestaten men inte till övermåtta: hon stod stadigt vid sin levnadskamrat Wolfgang Harich, en östtysk intellektuell som avtjänade ett långt fängelsestraff, anklagad för ”bildandet av en konspirativ statsfientlig grupp”. På fotografier från Östberlin hösten 1989 syns också May delta i en demonstration för ökad yttrandefrihet.