Den sociala supermodellen

De flesta känner igen hennes ansikte, men vet kanske inte vem hon är. Med sina mörkblonda lockar och gyllene hy syns hon på magasinomslag världen över.

Gigi Hadid är världens femte högst betalda fotomodell, enligt Forbes.com. Hon är även superstjärna i sociala medier. Vissa menar att det är hennes ständigt växande Instagramfölje som möjliggjort supermodell-titeln. Här bjuds fansen in till en värld av vita sandstränder, modefotograferingar och superstjärnevänner. Hon varvar bilder från födelsedagsfirande med sångerskan Taylor Swift med modeplåtningar med Kendall Jenner, från dokusåpan Keeping up with the Kardashians.

Den ödmjuka inställningen i kombination med hennes privata stil har gjort Hadid till stilikon och förebild för en ung och ofta svårflirtad publik.

Hadids attraktionskraft bland företag som vill fånga uppmärksamheten hos så kallade millenials är skyhög. Något som den amerikanska modedesignern Tommy Hilfiger tagit fasta på. I höst är Gigi Hadid aktuell med en uniformsinspirerad kollektion i samarbete med honom. Men trots att designer-drömmarna vuxit i takt med att hennes karriär utvecklats, har hon aldrig haft dem som mål.

– När jag fokuserar på något som jag verkligen vill ha får jag ofta tunnelseende, säger Gigi Hadid när SvD Perfect Guide möter henne i New York.

– Det är enklare att följa mitt motto: ’var trevlig, arbeta hårt och få en vän’. Det tror jag är väldigt viktigt. Är du någon som berör människor och är rolig att jobba och umgås med, då kommer de att bana vägen för dig. När jag gick min första visning för Tommy hade jag ingen aning om att de senare skulle erbjuda mig ett designsamarbete.

Den tändande gnistan för kollektionen startade när Gigi Hadid jobbade som modell för Tommy Hilfiger i fjol. ”När hon kom gåendes på vår catwalk, hon strålade. Och fansen blev hysteriska! De ville köpa varje plagg som hon bar”, har Tommy Hilfiger sagt. Foto: Pressbild

På sociala medier har glimtar av kläderna redan synts. Men att Hadid skulle posta extra mycket bilder från reklamkampanjer som hon medverkar i är något hon förnekar:

Vi ville göra unika, autentiska silhuetter som kändes fräscha och spännande, men också tidlösa och klassiska.

– Jag vill inte att man ska besöka mitt konto och känna att jag försöker trycka ner något i halsen på någon. Rösten som finns där är genuin. Det är mina egna ord och bilder.

Ärlighet tror hon är anledningen till att hon lyckats bygga ett så stort följe. När Instagram lanserades 2010 gick Hadid fortfarande i gymnasiet.

– Om du scrollar till slutet på mitt konto, då postade jag ’kom och titta på min match ikväll’ (Hadid var en dedikerad volleybollspelare under gymnasietiden, i dag är boxning favoritsporten). Det fanns egentligen aldrig någon chans för mig att spela någon annan än den jag verkligen var.

Kollektionen Tommy x Gigi är baserad på Hadids personliga favoriter och på Hilfigers höst/vinterlinje som visades upp i februari. Foto: Mikael Jansson

Mörkret har lagt sig över Pier 16 vid South Street Seaport, som gjorts om till catwalk och nöjespark kurerad av Hilfiger och Hadid. Tvåtusen gäster – en blandning av branschfolk och allmänhet – är på plats och erbjuds allt från karusellturer och lobster rolls till tillfälliga tatueringar. Glödlamporna som hänger längs catwalken brinner som eldar i den nästan trettio-gradiga värmen. I bakgrunden glittrar kulörta lampor från en karusell. Rihanna börjar pumpa ut ur högtalarna. ”Lightning, this is what you came for, lightning strikes every time she moves …” Gigi Hadid gör entré iklädd en marinblå och vit uniforms-inspirerad midjekort jacka, linne med knut och ett par skinnbyxor. Det blixtrar till i folkhavet. Besökarna börjar ivrigt fotografera med sina smarta mobiler. På första raden syns bland andra Taylor Swift, Formel 1-föraren Lewis Hamilton och Gigi Hadids mamma Yolanda Hadid Foster, känd från dokusåpan ”Real housewives in Beverly Hills”.

Nyligen cirkulerade en video som visar hur Gigi Hadid blir överfallen av en man efter en modevisning i Milano.

På catwalken syns även crèmefärgade stickade tröjor, smala jeans, kortkorta kjolar, hängselbyxor, träningsoveraller och bomberjackor.

Klassiska plagg som inte direkt sticker ut, men de lever å andra sidan längre i garderoben än tillfälliga trender. Alla plagg går att köpa direkt på Internet

genom konceptet ”se nu köp nu”.

– Vi ville göra unika, autentiska silhuetter som kändes fräscha och spännande, men också tidlösa och klassiska. Det är sådana kläder jag personligen dras till mest, berättar Gigi Hadid när vi senare når henne via mejl.

– Jag älskar plagg som är superbekväma men ändå eleganta. Jag är också ett stort vintage-fan, särskilt kläder inspirerade av sjöfart och uniformsmode. Så många av våra inspirationskällor var kläder som jag själv har burit eller hittat i vintagebutiker.

Hon byter från couture till collegetröja på en dag och skapar både aspiration och köpsug. Priserna på kläderna i kollektionen Tommy x Gigi är lägre än genomsnittet på catwalken. Foto: Pressbild

Hadid är sedan länge väletablerad på modescenen. Som tvååring poserade hon i en reklamkampanj för det amerikanska modemärket Guess. Därefter blev det ett uppehåll på inrådan av hennes mamma. ”Som liten ville alla fotografera Gigi men det kändes aldrig rätt för mig”, förklarade Foster för modemagasinet Glamour.

Som 17-åring flyttade Hadid, ursprungligen uppvuxen i Santa Barbara, till New York för att plugga. Ganska snart fick modedesignern Tom Ford upp ögonen för henne. Resten är historia. I dag är hon bland annat talesperson för makeup-märket Maybelline och gjorde i fjol debut som ängel hos Victoria’s Secret.

Men livet i offentligheten har ett pris. Nyligen cirkulerade en video som visar hur Gigi Hadid blir överfallen av en man efter en modevisning i Milano. Hadid lyckades armbåga sig loss ur förövarens grepp. Tabloiden The Sun menade att Hadids reaktion inte var ”passande för en modell”. Snart hyllade både fans och Huffington Post hennes agerande. Senare poängterade Hadid vikten av att öva självförsvar:

”Jag vill att tjejer ska se videon och veta att de har rätt att slå tillbaka om de hamnar i en liknande situation.”

Att Gigi Hadid lyckats etablera en röst vid sidan om catwalken tror Tommy Hilfiger har en enkel förklaring:

– Jag tror att folk gillar henne. Hon är väldigt sympatisk.

Han menar att de som är engagerade i sociala medier inte låter sig luras.

– Du kan få veta allt om en människa i dag. För många år sedan kunde en Hollywoodstjärna vara en bluff. Ingen visste att Rock Hudson var homosexuell. Ingen visste att Marilyn Monroe var drogberoende. I vår tid vet alla allting om alla. Gigi Hadid är på riktigt.

Bakom kampanjbilderna på Gigi Hadids kollektion i samarbete med Tommy Hilfiger står den svenska modefotografen Mikael Jansson. Stylist är Karl Templer. Foto: Mikael Jansson

Gigi Hadid Namn: Jelena Noura Hadid. Ålder: 21 år. Familj: Mamma Yolanda Hadid Foster, pappa Mohamed Hadid, systern Bella Hadid och brodern Anwar Hadid. Bor: New York. Aktuell: Ansiktet utåt på damsidan för Tommy Hilfiger. Är i höst aktuell med en höst/vinterkollektion i samarbete med det amerikanska modemärket.