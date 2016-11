Minns ni Tre män och en baby?

Klart ni gör. Ingen annan film spelade in så mycket pengar 1987. Tom Selleck, Ted Danson och Steve Guttenberg – samtliga i 40-årsålden – lever ihop i en spatiös Manhattanvåning. Tills en liten bebis sätter stopp för deras kravlösa ungkarlstillvaro.

I teorin lät det ljuvligt – i praktiken var det ett helvete.

I mina tolvåriga öron lät det som en utopi. Stor våning. Tre killbästisar. Kvinnor som kom och gick. Aldrig en tråkig stund.

Under 90-talet cementerade sitcoms som Vänner och Seinfeld bilden av kollektivboendet som en drömtillvaro. Klart man vill bo med sin bästis och köpa två likadana tv-fåtöljer – med inbyggda läskhållare – och ställa dem intill varann. Eller varför inte ha hela bekantskapskretsen boende i samma hus, så att din krullhåriga kompis när som helst kan slänga upp dörren, häva ur sig något tokigt och därefter dricka upp din mjölk?

Precis så ville jag ha det.

Sen kom lumpen. Logementslivet – åtta män med olika slags kroppsläten i samma sovsal – dämpade gemenskapsvurmen en aning. Men den absoluta dödsstöten för Tre män och en baby-drömmen kom när min bästa – och just då nyvräkta – kompis flyttade in hos mig under några månader. I teorin lät det ljuvligt – i praktiken var det ett helvete. Vissa kvällar blev jag fysiskt illamående av att inte få vara ensam.

Orsaken är att introverta – en grupp jag tydligen tillhör – har begränsad social energi.

Häromdagen lärde jag mig vad fenomenet kallas. Skribenten Shawna Courter har döpt det till ”Introvert hangover”.

För människor med stort egentidsbehov leder överdrivet socialiserande till en fysisk reaktion. Det kan yttra sig lite olika. Handsvett, illamående, örontjut, suddig syn. Vissa har redogjort för en känsla av att syretillförseln minskar. Någon beskriver det – ganska poetiskt – som att livets motorväg smalnar av och blir till en liten mörk skogsstig.

Orsaken är att introverta – en grupp jag tydligen tillhör – har begränsad social energi. När reserverna börjar sina, efter exempelvis ett tvådagarsbröllop, uppstår symptomen. Och det enda botemedlet är ensamhet.

Så till alla sociala djur därute som jag någon gång kan ha sårat. Det är inte er det är fel på, det är mig.