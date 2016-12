Kent

Det är över nu och jag som aldrig gillat nostalgi, sjöng Joakim Berg redan för sjutton år sedan.

Nej, när Kent gör sorti så är det med en två och en halv timme lång uppvisning som är märkligt befriad från många av de – av fansen – mest älskade spåren från de tidiga albumen. Publiken bjuds inte heller på några större överraskningar i form av gästartister eller specialeffekter. Men kanske är det också Kents konsekventa hållning som bidragit till att de varit Sveriges största rockband under nära tre decennier nu. Och även om låtvalen skiljer sig minimalt från avskedsturnéns tidigare spelningar, så ligger en speciell känsla i luften som inte varit närvarande tidigare. Konserten är den sista av tre på jättearenan i Stockholm, samtidigt som det också är en begravning – regisserad in i minsta detalj.

Under dagen har ett processionståg – likt det i den video som Kent släppte i våras för att tillkännage att de skulle lägga ner – gått genom staden. Inne på arenan lyses skärmar – som annars brukar visa reklam – upp av stora kors. Och det är inte helt självklart om det är en karismatisk predikant eller ett rockband som ska inta scenen. När klockan – som räknar ner till spelstart – blinkar till vid 07:47 lyfts tusentals händer mot skyn medan jubel sprider sig.

Med en röst lika karaktäristisk som närvarande trollbinder Joakim Berg sin publik. När han hunnit fram till raden ”Hur långt man än har kommit är det alltid längre kvar”, i första hela öppningsnumret ”999”, så är vi – alla cirka 40 000 i publiken – redan ombord på vemodsbåten. Och det märks att bandet kraftsamlat för den slutgiltiga urladdningen. Det visuella materialet är olikt allt annat jag sett i arenasammanhang – stilfulla markörer som hänger ihop med hur Kent framställt sig som band. Som den stegrande hästen – som nästan ser tredimensionell ut – under storslaget pulserande ”Hjärta”, den röda armén av ögonlösa dansare under ”Musik Non Stop” eller albinotigrarna som rör sig i snön under ”Innan allting tar slut”. Sistnämnda får förresten ett lite uppdaterat sound och virvlar rakt in i bröstkorgen.

Varje försök till mellansnack drunknar i applådsalvor som aldrig vill avta och det är tydligt att bandet blir tagna av responsen. Berg får svårt att hitta orden, som när han vänder bort ansiktet och måste samla sig en stund innan introt till ”Utan dina andetag” får tala i stället.

Det är svårt att plocka russin ur en sådan här uppvisning, men knäpptystnaden under ”December” är svår att skaka av sig. Eller hur kören tar ”Romeo återvänder ensam” till en helt ny plats. Eller den ljuvliga riffglädjen, eller sättet som Berg viskar ”Är ni redo” på, precis innan vi får höra monumentala ”Mannen i den vita hatten (16 år senare)” för sista gången. Efter att bandet gått av scenen och kommit tillbaka för ”Den sista sången” – i dubbel bemärkelse – är allt plötsligt över. En bugning och så lite konfetti som regnar över tusentals fans som inte vill acceptera att det här är slutet.