Den orädda komikern med det stora leendet

Foto: WENN.com/Wenn Ltd

Mary Tyler Moore 1936-2017

Hon betydde allt. Så uttrycker sig komikern och programledaren Ellen DeGeneres om Mary Tyler Moore, skådespelaren och komikern som avled i onsdags, 80 år gammal. Och även Oprah Winfrey instämmer i hyllningskören.

Det var ”The Mary Tyler Moore show” som för första gången vågade satsa på en komediserie med en ogift karriärkvinna som huvudkaraktär. Serien pågick mellan 1970–1977 och The writers guild of America, som representerar amerikanska manusförfattare, rankade 2013 Mary Tyler Moores show som den sjätte bästa skrivna tv-serien någonsin.

I signaturmelodin ”Love is all around” finns textraderna: ”Who can turn the world on with her smile?/Who can take a nothing day, and suddenly make it all seem worthwhile?”

Annons X

Serien hyllades både av feminister och fans som den första moderna kvinnliga komediserien, där den kvinnliga producenten krävde samma lön som sina manliga kolleger. Komikern Tina Fey har sagt att hon baserade ”30 rock” just på Mary Tyler Moores pionjärserie. Manusförfattarna och producenterna bakom showen skapade senare succéserier som ”Skål” och ”Simpsons”.

Tyler Moore själv slog igenom i The Dick Van Dyke show som gick i fem säsonger från 1961. När serien upphörde spelade hon i filmen ”Change of habit” mot Elvis Presley.

Hon föddes i Brooklyn, New York och familjen flyttade snart till Los Angeles. Hennes mor var alkoholiserad vilket gjorde uppväxten kaotisk. Tyler Moore har senare berättat att hon själv drack: ”Jag och min man brukade ha meningslösa diskussioner om saker jag inte ens kom ihåg dagen efter. Alkoholism tar fram fientlighet och bitterhet och det är ingenting ett äktenskap bygger på.”

Hon skilde sig 1981, ett år efter att hennes son dött i en olycka där han råkade skjuta sig själv. Moore började spela in mer allvarliga filmer, som hyllade ”Ordinary people” 1980 som regisserades av Robert Redford. Hon nominerades till en Oscar, jobbade på olika teatrar och hoppade in i tv-serien ”Hot in Cleveland” där hon återförenades med Betty White och Valeri Harper från The Mary Tyler Moore show.

Ellen DeGeneres tweetar att ”Mary Tyler Moore förändrade världen för alla kvinnor.” Britney Spears skriver: ”Så stark, så modig och så vacker.” Oprah Winfrey menar att Tyler Moore banade väg för kvinnorna i tv-världen: ”Jag är tacksam för att jag i min livstid kunnat dela med henne vad hennes närvaro i tv har betytt för mig ... det är första gången som en offentlig person som dött fått mig att faktiskt sätta mig ner och gråta.”

Mary Tyler Moore har ofta blivit kallad för den orädda visionären och feministikonen som fick världen att snurra med sitt stora leende.