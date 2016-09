Häromdagen skrev jag om hur rasseparatistiska idéer sprider sig i Sverige (2/9). I USA har det givetvis gått längre och mycket av det svenska tankegodset direktimporteras därifrån. Det som sker på amerikanska universitet kommer ofta hit.

I går kunde man läsa att California State University i Los Angeles har börjat med segregerade bostäder för svarta studenter för att skydda dem från "mikroaggressioner". Bostäderna ska utgöra ett "tryggt rum" för att bland annat slippa ”racially insensitive remarks”.

Under segregationenen på 1950-talet i USA var parollen mot integrationismen ”separate but equal”. Integrationism gick ut på att svarta och vita skulle gå i samma skolor och dela offentliga utrymmen lika. Av motståndarna kläddes segregationen in i en jämlikhetens skrud. Svarta och vita ansågs vara olika enligt rasisterna som kunde gå med på att grupperna kunde vara jämlika men åtskilda.

På 1960-talet bekämpade medborgarrättsrörelsen denna idé som de hävdade i själva verket bara innebar ”separerad” men knappast ”jämlik”. Några decennier senare ser det annorlunda ut.

Vänsterns rasseparatism modifierar den gamla amerikanska rasismens paroll ”separate but equal” till ”separate therefore equal”. Det är först när grupperna är separerade som de har möjlighet att bli jämlika, är tanken. Eftersom de vita rummen och den vita västerländska hegemonin är en så dominerande kraft behöver icke-vita separata ”rum” för att kunna vara jämlika.

Skillnaden mellan 1950-talets rasistiskt motiverade ”separate but equal” och den moderna ”separate therefore equal” blir vid närmare betraktelse ganska liten. Effekten blir densamma, det vill säga en rasbaserad separatism som delar in studenter, samhällsaktivister och föreningar i raskategorier.